الأربعاء 08 فبراير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

جامعة سوهاج تشارك فى فعاليات يوم البيئة الوطنى 2023

جامعة سوهاج
جامعة سوهاج

شاركت جامعة سوهاج في فعاليات يوم البيئة الوطني ٢٠٢٣، الذي نظمه المكتب العربي للشباب والبيئة تحت شعار "العمل المناخي تعهدات وطموحات» بأحد الفنادق الكبرى بالقاهرة، بحضور عدد من الخبراء والمعنين من مختلف الوزارات والمؤسسات والمجتمع المدنى.

وقال الدكتور مصطفي عبد الخالق، رئيس جامعة سوهاج، إن الدولة المصرية تحرص علي الاحتفال بيوم البيئة الوطني وهو التاريخ الذي وافق إصدار أول قانون للبيئة في مصر رقم 4 لسنة 1994م.، وذلك للتأكيد علي حرص الدولة علي الاهتمام بالبيئة ومسار التنمية المستدامة في بلدنا العزيزة مصر.

وأوضح د.خالد عمران نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ان فعاليات اليوم تضمنت عدد من اللقاءات تم خلالها شرح الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050، آليات وتنفذ، واستعراض أهداف الاستراتيجية ومنها تحقيق نمو اقتصادي وخفض الانبعاثات، بناء المرونة والقدرة علي التكيف، تحسين الحركة، تحسين البنية التحتية، وتعزيز البحث العلمي، الي جانب عرض رؤية الوزارات والخبراء حول آليات تنفيذ الاستراتيجية، وكذلك دور المؤسسات الحكومية وغير الحكومية في تفعيل هذه الآليات.

أوضحت د.صباح صابر ممثل الجامعة بالفعاليات انه تم أيضًا عرض نبذة عن الأنشطة التي تم التركيز فيها حول الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050 التي جاءت في أطار مبادرة " بلدنا تستضيف قمة المناخ "، واستعراض دور وزارة الزرعة واستصلاح الأراضي في مواجهة تحديات المناخ " لتحقيق الأمن الغذائي.

أضافت الدكتورة صباح صابر أن فعاليات اليوم اختتمت بعدد من التوصيات ومنها دعوة للجامعات ومنظمات المجتمع الوطني إلي تنفيذ مجموعة من الأنشطة البيئية التوعوية والميدانية، التركيز على قضايا الأمن الغذائي والأمن المائي بعمل فعاليات، حوار مجتمعي على الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050 وإعداد خطة لكفية تعظيم مشاركة كل الأطراف، إضافة إلي تشكيل لجان أو وحدات متخصصة في تغيرات المناخ (الاستدامة)، التوافق بين السياسات والبنية الأساسية وتحويل الوعي إلي سلوك، ودور الجامعات والمجتمع المدني في زراعة الأشجار والانبعاثات والهيدروجين الأخضر وتوعية المجتمع بها.

استراتيجي إعداد خطة الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050 البيئة البنية التحتية الجامعات أمن الغذاء

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