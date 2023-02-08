الأربعاء 08 فبراير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

محافظ أسوان يثمن دور «البيطريين» في تنمية الثرورة الحيوانية

اللواء أشرف عطية
اللواء أشرف عطية

ثمّن اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، الدور الحيوي لنقابة الأطباء البيطريين فى مساندة الجهود الحكومية لتنمية الثروة الحيوانية ومضاعفة الإنتاج من اللحوم الحمراء والبيضاء لتحقيق الاكتفاء الذاتى والتوازن المطلوب فى أسعارها.

جاء ذلك خلال استقبال المحافظ، الأربعاء، للدكتور خالد سليم، نقيب عام الأطباء البيطريين بمصر، ووفد النقابة، بحضور د. سهير عبده نقيب الأطباء البيطريين بالمحافظة لتناول آليات دعم الوحدات البيطرية الجديدة بالكوادر البيطرية المدربة.

أضاف المحافظ أنه بجانب دورها تأمين سلامة الغذاء والبروتين بالمحاجر البيطرية، والمجازر المتطورة بجانب نشر القوافل البيطرية داخل القرى والنجوع لمجابهة الأوبئة والأمراض المعدية.

تناول اللقاء، آليات دعم الوحدات البيطرية الجديدة بالكوادر البيطرية المدربة ضمن الـ31 مركز من الخدمات الزراعية على مستوى القرى التى شهدت مشروعات مبادرة رئيس الجمهورية "حياة كريمة"، بجانب سد العجز فى الوحدات البيطرية القائمة من أجل الحفاظ على الثروة الحيوانية.

شدد المحافظ أهمية تدريب العنصر البشرى ورفع كفاءته وتأهيلية من خلال التعاون بين النقابة ومركز أسوان للتدريب والتنمية المهنية المستدامة أو من خلال المراكز التدريبية والبحثية بجامعة أسوان.

من جانبه، أعرب نقيب الأطباء البيطريين عن تهنئته للمحافظ بمناسبة حصوله على جائزة التميز لأفضل محافظ عربى، مشيداً بالتطوير والتحديث المستمر الذى تشهده محافظة أسوان، وهو الذى يلمسه جميع المواطنين والزائرين، بجانب الطفرة الكبيرة فى المشروعات الجارية بكافة قطاعات العمل العام، وخاصة مشروعات حياة كريمة.

أشار إلى أن أسوان تحتل المركز الأول على مستوى المحافظات فى عدد مراكز الخدمات الزراعية والوحدات البيطرية الجديدة التى تم إنشاؤها ضمن المبادرة الرئاسية، وهو الذى يستلزم بدوره دعمها بالكوادر المدربة للارتقاء بالثروة الحيوانية، والعمل على حمايتها وسلامتها، مؤكداً استمرار التعاون مع المحافظة فى تأهيل الأطباء البيطريين، مع حماية الحدود الجنوبية من الأمراض المعدية، بجانب ضمان سلامة وآمان الغذاء للمواطن الأسوانى وكذلك للأفواج السياحية والزائرين.

محافظ أسوان نقابة الأطباء البيطريين الثروة الحيوانية اللحوم الحمراء أشرف عطية

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