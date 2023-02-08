ماذا قال فيريرا للاعبيه قبل مواجهة شباب بلوزداد الجزائري في إفريقيا؟

حرص البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، على توجيه رسائل تحفيزية للاعبي الفريق خلال المران الذي أقيم اليوم الأربعاء على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر النادي استعدادا لمواجهة شباب بلوزداد الجزائري المقبلة.

وأكد "فيريرا" للاعبين على ثقته الكاملة في إمكانياتهم وخبراتهم لتحقيق الأهداف المطلوبة وتخطي أي صعاب خلال المرحلة المقبلة.

وطالب المدير الفني الجميع بمواصلة العمل بكل قوة وتركيز وحماس للظهور بأفضل صورة في بداية مشوار دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا، وحصد الثلاث نقاط في لقاء شباب بلوزداد المقبل.

وفي نهاية الجلسة شرح "فيريرا" بعض الأمور الخاصة بالبرنامج التدريبي الذي يتم تنفيذه خلال التدريبات استعدادا للمواجهة المرتقبة.

ويستعد الفريق للقاء شباب بلوزداد الجزائري المقرر له يوم الجمعة المقبل في الجولة الأولى لمباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا المقرر له باستاد القاهرة.

"فيريرا" يضع برنامجا تأهيليا للاعبين قبل مواجهة شباب بلوزداد

وضع الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوسفالدو فيريرا، برنامجا تأهيليا خاصا للاعبين خلال المران الذي أقيم اليوم الأربعاء على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر النادي استعدادا لمواجهة شباب بلوزداد الجزائري المقبلة.

وشهدت هذه الفقرة والتي استمرت لمدة 20 دقيقة تنفيذ بعض الجوانب التأهيلية المتنوعة، في إطار رفع المعدل البدني للاعبين لتجهيزهم بأفضل شكل ممكن.

ويسعي الجهاز الفني للفريق لتجهيز اللاعبين بالشكل البدني المناسب وعلاج الإرهاق في ظل ضغط المباريات المستمر .

ويستعد الفريق للقاء شباب بلوزداد الجزائري المقرر له يوم الجمعة المقبل في الجولة الأولى لمباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا المقرر له باستاد القاهرة.

برنامج تدريبي خاص لحراس الزمالك

وضع أيمن طاهر مدرب حراس المرمى بالفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، برنامجا تدريبيا خاصا للرباعي محمد عواد ومحمد صبحي ومحمد نديم والسيد عطية، خلال المران الذي أقيم اليوم الأربعاء على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر النادي استعدادا لمواجهة شباب بلوزداد الجزائري المقبلة.

وقام طاهر بتخصيص جزء من البرنامج للجانب البدني، من خلال أداء حراس المرمى فقرة تأهيل قوية متنوعة لمدة 15 دقيقة.

عقب ذلك أدى حراس مرمى الفريق تدريبات فنية تم خلالها التركيز على التعامل مع التسديد من المسافات القريبة من كافة الاتجاهات وسرعة التعامل ورد الفعل معها ، بالإضافة إلى جوانب خططية أخرى متنوعة.

وحرص أيمن طاهر على منح الحراس تعليمات فنية ونصائح بشكل مستمر وتصحيح بعض الأمور في إطار الاستعداد للمباريات المقبلة.

ويستعد الفريق للقاء شباب بلوزداد الجزائري المقرر له يوم الجمعة المقبل في الجولة الأولى لمباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا المقرر له باستاد القاهرة.