الخميس 09 فبراير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

10 إطلالات باهظة الثمن ارتدتها السيدات الأولى في أمريكا (صور)

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

هناك العديد من الأزياء باهظة الثمن ترتديها السيدات الأولى داخل المجتمع، من ميشيل أوباما للملكة إليزابيث في تقرير يوضحه موقع insider وخلال السطور التالية نوضح إطلالات باهظة الثمن للسيدة الأولى.

ـ ميشيل أوباما 

في عام 2009، تعرضت ميشيل أوباما لانتقادات لارتدائها أحذية رياضية من لانفين بقيمة 540 دولارًا في زيارتها لـ بنك طعام يدعم الفقراء.

 

2- ميشيل أوباما 

ألقت ميشيل أوباما خطابها الشهير "عندما يتراجعون، نرتقي" في المؤتمر الوطني للحزب الديمقراطي لعام 2016 في فستان أزرق كريستيان سيريانو بقيمة 995 دولارًا.

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تم صنع الفستان خصيصًا لها من قبل شبّة "Project Runway"، لكن نسخة مماثلة كانت متاحة على موقع Siriano الإلكتروني.

3- جيل بايدن

ارتدت الدكتورة جيل بايدن بدلة زرقاء بقيمة 1000 دولار صممها آدم ليبس للقاء الملكة إليزابيث في عام 2021.

تنسيق الزي الأزرق لبايدن مع رابطة عنق الرئيس بايدن .

كما ارتدت بايدن فستاناً منقط من علامة براندون ماكسويل بقيمة 1390 دولاراً في أولمبياد طوكيو عام 2021، كانت قد ارتدت من قبل ثوب الحرير الغمد في قمة مجموعة السبع.

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5- ميشيل أوباما

ارتدت أوباما بدلة مايكل كورس من التويد الرمادية بقيمة 1595 دولارًا في خطاب حالة الاتحاد لعام 2015.

ذكرت صحيفة الأوبزرفر أنه تم تغيير التنورة لأوباما عن طريق إزالة شق سحاب يصل إلى الفخذ والذي ظهر على نسخة المدرج في مجموعة كورس لشتاء 2013 .

6-ميشيل أوباما

فستان ميشيل أوباما الأصفر نارسيسو رودريغيز من 2016 حالة الاتحاد بيع بالتجزئة بمبلغ 2095 دولارًا، أفادت شبكة سي إن بي سي أن الفستان، الذي تم تخفيض سعره إلى 628 دولارًا أمريكيًا ليوم الجمعة السوداء .

7- ميلانيا ترامب 

قابلت ميلانيا ترامب السيدة الأولى الفرنسية بريجيت ماكرون في سترة بيضاء من مايكل كورس بلغت تكلفتها 2195 دولارًا في عام 2018، بصرف النظر عن سترة مايكل كورس، ارتدى ترامب  قبعة هيرفي بيير  وحذاء كعب عالٍ بقيمة 775 دولارًا من كريستيان لوبوتان.

9- جيل بايدن 

فستان بايدن الأزرق أوسكار دي لا رنتا، الذي ارتدته على غلاف مجلة فوغ، بيع بالتجزئة بسعر 2690 دولارًا.

 

10-ميلانيا ترامب

كان سعر فستان ترامب ذو اللون الوردي الساخن، الذي تم ارتداؤه في مأدبة غداء للأمم المتحدة في عام 2017 ، يبلغ 2950 دولارًا أمريكيًا.

ميشيل أوباما لارتدائها أحذية رياضية جيل بايدن الملكة إليزابيث لأوباما نارسيسو رودريغيز ميلانيا ترامب السيدة الأولى ترامب السيدة الأولى الفرنسية

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