لحظات أزياء أيقونية لأفضل فساتين النجمات خلال 2022 (صور)

مع اقتراب عام 2022 من نهايته، علينا أن ننظر إلى الوراء في بعض أكثر لحظات الموضة شهرة خلال العام، من ديبيكا بادوكون التي ظهرت لأول مرة كعضو في لجنة تحكيم كان وريهانا التي تضع المعايير الجديدة لأزياء الحمل إلى سونام كابور.

كانت هناك العديد من الأحداث التي تصدرت عناوين الصحف في العام الماضي، لذلك قررنا أن ندرج بعضًا من مظاهرنا المفضلة التي يقدمها معظم المشاهير الذين تحدثوا عنهم.

أصبح ظهور ديبيكا بادوكوني لأول مرة كعضو محترم في لجنة التحكيم في مهرجان كان السينمائي حديث المدينة، ارتدت النجمة ساري Sabyasachi المذهل لليوم الأول من الأحداث الكبرى وأثارت الأنظار باستخدام كحل أسود رسومي مذهل مستوحى من ثقافة البوب ​​المحبوبة جوليا فوكس، مثَّل Sabyasachi saree الهند على المسرح الدولي وظهر بزخارف من الخردل والترتر الأسود، بلوزة بدون حمالات برقبة على شكل قلب ، وشعر مستوحى من الستينيات، وزينة شعر، وخواتم بارزة، وأقراط رائعة أكملت الإطلالة الساحرة.

استحوذت ردود فعل فلورنس بوغ المبهجة على انتباه الإنترنت على الفور، والتي توجتها بفتاة تكنولوجيا المعلومات لعام 2022، بالنسبة للجزء الأكبر ، يعود الفضل في هذا الإنجاز إلى ظهور فلورنسا المذهل المتتالي في مجموعات فالنتينو، أما بالنسبة لمظهرها الأيقوني، فيجب أن يكون الفستان الشفاف الذي ارتدته لحضور عرض أزياء فالنتينو للأزياء الراقية في روما، حيث تميزت المجموعة الوردية برقبة عالية وتنورة متدرجة الطبقات، وأكملت إطلالتها مع أقراط وردية هندسية وثقب الحاجز ومضخات ذات أرضية زهرية زاهية اللون، ومكياج وردي خفيف وتصفيفة شعر مجزأة جانبية.

سونام كابور للعالم تعد دائمًا ملكة بوليوود على غرار OG أثناء حضورها مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي في المملكة العربية السعودية، بعد انقطاع الحمل لمدة عام وولادة ابنها، كان مهرجان الأفلام أول نزهة على السجادة الحمراء لسونام، حيث ارتدت فستانًا أحمر بدون حمالات وجاكيت كيب دراماتيكي من رامي قاضي ميزون دي كوتور، تكمّل المجموعة المتلألئة كعكة أنيقة ومجوهرات ألماس وكعب عالي، وأصبحت لحظة حكاية سونام الخيالية في المظهر الأحمر المذهل بالتأكيد لحظة أزياء أيقونية هذا العام.

لم تذهب آن هاثاواي وبراعتها في الملابس إلى أي مكان أبدًا ، لكن الإنترنت وقع في حبها مرة أخرى في عام 2022، حيث أثبتت آن أنها تتقدم في العمر إلى الوراء وتستمتع بالموضة أكثر من أي وقت مضى، كان ظهورها المبهر على السجادة الحمراء في مهرجان كان السينمائي بفستان أبيض مخصص من تصميم Armani Privé والذي كان من أبرز لحظات الموضة لدينا، لقد صممت المجموعة المطلية بالشكل المناسب، والتي تتميز بخط إمبراطوري مقسم وقطار خلفي، مع قلادة بيان، وخواتم، وخصلات شعر مفتوحة، ومكياج بسيط.

احتفظ Ranveer Singh بلقب King of Quirk لسنوات عديدة ، ولن يذهب إلى أي مكان قريبًا، في عام 2022 احتضن رانفير جميع الاتجاهات الأكثر رواجًا، بما في ذلك المظهر الوردي الساخن الذي اشتهرت به مجموعة Valentino's PP Pink، كان يرتدي سترة كبيرة الحجم، وبلوفر برقبة مستديرة، وبنطالًا واسعًا بخصر عالٍ، وحذاء برباط علوي.

كانت إحدى لحظات الموضة الأيقونية لهريثيك ظهوره في مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي في جدة مرتديًا بدلة ثلاث قطع سوداء رمادية اللون من تصميم لاكشمي لير، كان يرتدي صدرية سوداء، وبنطالاً مستقيماً، وربطة عنق، وقميصاً أبيض اللون، وسترة رمادية اللون، وحذاء أسود.