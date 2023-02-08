وزير الخارجية العمانى يستقبل أحمد أبوالغيط فى مسقط

استقبل بدر البوسعيدي، وزير خارجية سلطنة عُمان، الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبوالغيط، اليوم الأربعاء، بمقر وزارة الخارجية العُمانية بمسقط، حيث تناول اللقاء الأوضاع في المنطقة، وتطورات القضية الفلسطينية.

وصرح جمال رشدي المتحدث الرسمي باسم الأمين العام بأن أبوالغيط وضع الوزير العُماني في صورة التحضيرات الجارية لعقد المؤتمر الدولي حول القدس، الذي تستضيفه الأمانة العامة للجامعة في 12 فبراير الجاري، مُشيراً إلى أهمية إعطاء هذا الحدث الزخم اللازم للتعريف بقضية القدس وأبعادها المختلفة، القانونية والسياسية والاقتصادية، وحشد كل دعم من أجل تعزيز صمود المقدسيين في مواجهة سياسات الاحتلال التي تهدف إلى تضييق الخناق عليهم، توطئة لتهويد المدينة المقدسة وإلغاء وجهها التعددي.

وأضاف المتحدث أن أبوالغيط استمع لتقييمات الوزير العُماني للتطورات على الصعيد العربي، ومُجمل التحديات التي تواجه المنطقة.

وكان أبوالغيط قد وصل إلى مسقط، أمس، حيث ألقى محاضرة اليوم في كلية الدفاع الوطني، حضرها لفيف من كبار المسئولين والدارسين من العسكريين والمدنيين. وركز الأمين العام للجامعة العربية في كلمته على المخاطر العالمية الناجمة عن تداخل الأزمات والتهديدات الاقتصادية والجيوسياسية، والحاجة إلى استراتيجية عربية جماعية للتعامل مع التغيرات المتسارعة والعميقة في هيكل النظام الدولي.