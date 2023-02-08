الأربعاء 08 فبراير 2023
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

الإحصاء: 19.2% ارتفاعًا فى قيمة الصادرات المصرية خلال 11 شهرًا من 2022

صادرات مصر
صادرات مصر

كشفت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، برئاسة اللواء خيرت بركات، عن ارتفاع قيمة الصادرات المصرية لمختلف دول العالم لتسجل 46.9 مليار دولار خلال الـ11 شهرا الأولى من عام 2022، مقابل 39.3 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2021 بزيادة قدرها 7.5 مليار دولار، وبنسبة ارتفاع قدرها 19.2%.

أعلى عشر دول استيراداً من مصر خلال الـ11 شهراً الأولى من عام 2022.

1. تركيا بقيمة 3.5 مليار دولار.
2. إسبانيا بقيمة 3.3 مليار دولار.
3. إيطاليا بقيمة 3.1 مليار دولار.
4. السعودية بقيمة 2.2 مليار دولار.
5. أمريكا بقيمة 2.1 مليار دولار.
6. الإمارات بقيمة 1.8 مليار دولار.
7. كوريا الجنوبية بقيمة 1.8 مليار دولار.
8. هولندا بقيمة 1.7 مليار دولار.
9. الصين بقيمة 1.7 مليار دولار 
10. فرنسا بقيمة 1.7 مليار دولار.

وتستحوذ هذه الدول على 45.1% من إجمالي قيمة الصادرات المصرية لمختلف دول العالم بقيمة 21.2 مليار دولار خلال الـ11 شهراً الأولى من عام 2022.

أعلى عشر سلع صدرتها مصر خلال الـ11 شهراً الأولى من عام 2022.

1. الغاز الطبيعي المسال بقيمة 8.8 مليار دولار.
2. أسمدة بقيمة 3 مليارات دولار.
3. البترول الخام بقيمة 2.9 مليار دولار.
4. منتجات البترول بقيمة 2.8 مليار دولار.
5. الملابس الجاهزة بقيمة 2.3 مليار دولار.
6. لدائن بأشكالها الأولية بقيمة 1.7 مليار دولار.
7. فواكه طازجة بقيمة 1.5 مليار دولار.
8. عجائن ومحضرات غذائية متنوعة بقيمة 917.9 مليون دولار.
9. قضان وعيدان وزوايا وأسلاك من حديد بقيمة 402 مليون دولار.
10. بطاطس بقيمة 371.6 مليون دولار.

وتستحوذ هذه السلع على 52.7% من إجمالي قيمة الصادرات المصرية لمختلف دول العالم بقيمة 24.7 مليار دولار خلال الـ11 شهرا الأولى من عام 2022.

الاحصاء الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء الصادرات دول العالم سلع

رئيس التحرير

وائل لطفي

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