محافظ بورسعيد يتابع مستجدات الأعمال داخل الجمعيات الأهلية

عقد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اليوم الأربعاء، اجتماعا، لمتابعة مستجدات عدد من الملفات بمديرية التضامن الاجتماعي ومتابعة سير الأعمال داخل الجمعيات الأهلية بمحافظة بورسعيد.

جاء ذلك بحضور مدير مديرية التضامن الاجتماعي، ومديري الحوكمة والتفتيش والمتابعة واللجان المكلفة بمتابعة سير العمل داخل الجمعيات الأهلية.

واستمع محافظ بورسعيد لتقرير حول أعمال اللجان المشكلة للمرور على الجمعيات الأهلية لمتابعة مزاولة النشاط بهذه الجمعيات، وذلك بالتنسيق بين مديرية التضامن الاجتماعي وإدارة الحوكمة والمتابعة بمحافظة بورسعيد.

ووجه محافظ بورسعيد بتشكيل لجنة تضم التضامن الاجتماعي والحوكمة بالمحافظة، تختص بحصر الجمعيات الأهلية على مستوى محافظة بورسعيد، والتأكد من مزاولة النشاط المخصص لها، مؤكدا على الدور المهم والمجتمعي للجمعيات الأهلية، في تقديم الدعم للأسر الأكثر احتياجا، والأطفال وكبار السن بلا مأوى، مشيرا إلى تقديم كافة الدعم بما يضمن القيام بالمسئولية المجتمعية للجمعيات الأهلية على أكمل وجه.

وفي شأن آخر في إطار ما تشهده محافظة بورسعيد من تنمية سياحية غير مسبوقة، وتحت رعاية اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، تنطلق فعاليات مهرجان السياحة والتسويق بمول الفرما ببورسعيد في الفترة من ٧ حتى ١٥ فبراير الجاري، ويقدم المهرجان الأوكازيون الشتوي بعروض وخصومات تصل إلى ٥٠٪ على المنتجات المعروضة بالمول.

ومشروع مول الفرما الجديد الذى يتميز بموقعة المتميز بقلب المدينة، ويوجد بأهم شارعين بالمحافظة، وهو شارع مصطفى كامل حيث يوجد حديقة الفرما وقبة هيئة قناة السويس وميناء غرب بورسعيد وشارع محمد على أحد أهم المحاور المرورية الرئيسية بالمحافظة التى شهد أعمال تطوير بشكل جمالى وحضاري.

وقال اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، إن مشروع مول الفرما ببورسعيد، يمثل إضافة للمشروعات السياحية والتجارية على أرض بورسعيد، ويساهم فى تحقيق الرواج التجارى والسياحى للمحافظة، كما يعد واجهة حضارية ومشرفة لبورسعيد تماشيا مع الطفرة التى حققتها الدولة المصرية ببورسعيد.

يذكر أن مشروع مول الفرما ببورسعيد يعد من المشروعات الحضارية الواعدة فى المجال التجارى والسياحى ببورسعيد، ويقام على مساحة 15368 م2، ويتكون من دور أرضى وأول جراج بطاقة إستيعابية 100 سيارة ودور ثانى وثالث ورابع بمساحة كل دور 2600 م2، ويضم 150 محل متعدد الأغراض بمساحات مختلفة بالإضافة إلى دور خامس يضم عدد من المطاعم والكافيهات ومطاعم المأكولات السريعة ومناطق مفتوحة وكاميرات مراقبة، ومصاعد داخلية وأماكن ترفيهية، بما يساهم فى دعم وتنشيط القطاع السياحى.

كما تطل الواجهة الشمالية للمول على مساحة من المسطحات الخضراء والتى يتخللها عدد من الزراعات المختلفة والمساحات المفتوحة.