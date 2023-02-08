جمال بيومي: تحفيز الصناعة يبدأ بخفض الضرائب وتقديم الأراضي بأسعار مميزة

قال السفير جمال بيومي، الأمين العام لاتحاد المستثمرين العرب، أن إعلان الحكومة عن أن ملف الصناعة يحصل على الاهتمام الأكبر في اجتماعات الحكومة الدورية يكشف مدى استجابة الحكومة لمطالب المستثمرين والخبراء الاقتصاديين حول أن الصناعة هي الحل من أجل الخروج من المأزق الاقتصادي الحالي.

وأضاف الأمين العام للمستثمرين العرب أن الحكومة بدأت تسير في الطريق الصحيح نحو التنمية الاقتصادية عبر الاهتمام بالصناعة المحلية وتحفيزها.

وأشار الأمين العام إلى أن تحفيز الصناعة من خلال تخفيض الضرائب وتقديم الأراضي بأسعار مخفضة للمستثمرين مما يسهم في تحفيز الصناعة نحو زيادة الطاقات الإنتاجية وتوفير السلع والمنتجات التي يحتاجها السوق المصري بدلا من استيرادها من الخارج.

وِأشار إلى أن الفترة القادمة ستشهد حالة من التوسع في جذب الاستثمارات نحو الصناعة وتنمية الصناعة المحلية مما يساهم في زيادة الانتاج وبالتالي زيادة حجم الصادرات وتحصيل عملة صعبة تعمل على زيادة الاحتياطي النقدي الأجنبي.

وأكد بيومي أنه لا شك أن الاستعانة بعدد من الخبراء وذوي الخبرة الذين ظهروا خلال الاجتماع الأخير لمجلس الوزراء مع المجموعة الاقتصادية من أجل مناقشة تحفيز الصناعة ودعم التصدير من أجل الاعتماد عليها للخروج من الأزمة الاقتصادية هو الحل الأمثل.

وأوضح بيومي أنه لا شك أن الحكومة تسعي من أجل توفير مناخ أكثر جذبا للاستثمار خلال الفترة القادمة في ظل الأزمات العالمية والتي وضعت البلاد في موقف أنه لا حل سوى الإنتاج وزيادة التصدير من أجل توفير العملة الصعبة وتحقيق الاكتفاء الذاتي من السلع والمنتجات الاستراتيجية الهامة التي يحتاجها المواطن مما يدفع عجلة الاستثمار والتصنيع ويعمل على تحقيق التنمية الاقتصادية التي يرغب فيها المواطن.

وترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء أمس، اجتماع لجنة متابعة توصيات المؤتمر الاقتصادي، المعنية بمتابعة تنفيذ مخرجات المؤتمر الذي عقد فى أكتوبر الماضي.

حضر الاجتماع كل من: الدكتور زياد بهاء الدين ( من ذوي الخبرة)، و حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، والمهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، والدكتور منير فخري عبد النور ( من ذوي الخبرة)، والدكتور أشرف العربي ( من ذوي الخبرة)، والدكتور أحمد جلال ( من ذوي الخبرة)، و أحمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية، والدكتور أحمد كمالي، نائب وزير التخطيط لشئون التخطيط، و حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والمهندس محمد السويدي، رئيس اتحاد الصناعات المصرية، و هشام عز العرب، عضو مجلس إدارة البنك التجاري الدولي، والدكتور هاني سري الدين ( من ذوي الخبرة)، والدكتور شريف سامي ( من ذوي الخبرة)، والمهندس هاني برزي ( من ذوي الخبرة)، ومسئولي عدد من الوزارات والجهات المعنية، وبمشاركة الدكتور محمود محيي الدين (من ذوي الخبرة) عبر تقنية الفيديو كونفرانس.

واستهل رئيس الوزراء الاجتماع، لافتاً إلى أن جلسة اليوم تستهدف مناقشة ملف "الصناعة" وسبل دعمه، موضحاً أنه تم إعداد ورقة بحثية، وإرسالها لأعضاء اللجنة ليتم مناقشتها، وكذا قيام اتحاد الصناعات بإعداد أجندة تتضمن الإصلاحات العاجلة المطلوب تنفيذها لدفع النمو الصناعي، مشيراً إلى أن الاجتماع السابق الذى عقده اليوم، ناقش سبل تحفيز الصادرات، وسبقه اجتماع خاص بالتيسيرات الضريبية المتعلقة بقطاع الصناعة، مؤكداً أن ملف الصناعة يأخذ حالياً الجانب الأكبر من الاجتماعات اليومية.

وأشار وزير التجارة والصناعة، خلال الاجتماع، إلى ما يتم من تعاون وتنسيق مع مختلف الجهات المعنية لإعداد استراتيجية وطنية متكاملة للصناعة المصرية، والاستفادة من الخبرات العالمية فى هذا الإطار، مؤكداً أنه يتم العمل على تبسيط الإجراءات الخاصة بإصدار التراخيص، حيث تم إعداد نموذة لرحلة المستثمر حتى يحصل على الرخصة، وهناك إجراءات تم إتخاذها لتبسيط الإجراءات مع اتجاه كامل للميكنة.