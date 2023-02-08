الأربعاء 08 فبراير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

كوريا الجنوبية: استفزاز الجارة الشمالية مستمر ومستعدون للرد

يون سوك
يون سوك

حث رئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول، الأربعاء، على الاستعداد للرد على أي مخاطر محتملة في مواجهة "الوضع الأمني المتغير بسرعة"، قائلاً إن احتمال استفزاز كوريا الشمالية مستمر.

ووفقا لما نقلته وكالة "رويترز" فقد جاءت تصريحاته بعد ساعات من إعلان وسائل الإعلام الرسمية في كوريا الشمالية أن الزعيم كيم جونج أون دعا إلى تعزيز جيش البلاد، وسط توقعات باستعراض عسكري كبير يضم أحدث أسلحته في عيد الجيش.

كوريا الشمالية تتعهد بـ«توسيع وتكثيف» مناوراتها العسكرية

وأعلن الجيش الكوري الشمالي الثلاثاء أنه سيوسع مناوراته العسكرية ويكثفها بغية "الاستعداد للحرب" على ما ذكرت وسائل الإعلام الرسمية مع اقتراب موعد عرض عسكري مهم.

وجاء هذا التعهد خلال اجتماع الإثنين أشرف عليه الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون وعقب مناورات جوية مشتركة الأسبوع الماضي بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة.

وذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية الرسمية أنه كانت على رأس جدول أعمال الاجتماع العسكري مسألة توسيع وتكثيف العمليات والمناورات القتالية "للجيش الشعبي الكوري".. وإحكام الجاهزية للحرب على نحو كامل.

وتزامن اجتماع اللجنة العسكرية المركزية لكوريا الشمالية مع كشف أقمار اصطناعية تجارية "استعدادات واسعة النطاق لعرض عسكري" في بيونج يانج قبل العطلات الرسمية الرئيسية هذا الشهر.

كوريا الجنوبية مخاطر استفزاز كوريا الشمالية كوريا الشمالية الوضع الأمني المتغير

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