قائمة اسعار الأعلاف اليوم الأربعاء 8 فبراير 2023 في مصر

حالة من الجدل في القطاع الداجني، وذلك بعد توفير مدخلات الإنتاج من الخامات التي تتدخل في صناعة الدواجن" فول الصويا، والذرة الصفراء، وعلف بادي" حيث توفرت بكل ملحوظ نتيجة إلى الأفراجات التي شهدها القطاع بعد قرار مجلس الوزراء، ولكن رغم توفر الخامات الأ أن مازالت الأسعار مرتفعه.

حيث شهدت بعد أسعار أعلاف الدواجن ارتفاع اليوم الأربعاء 8 فبراير 2023، حيث سجلت أسعارالبادي أمس الثلاثاء 23% 19200 جنيه للطن، بينما سجلت اليوم 21000 جنيه للطن

أسعار العلف بادي اليوم الأربعاء 8 فبراير 2023

سجلت أسعار طن العلف بادي 23% اليوم 21000 جنيه للطن.

أسعار العلف نامي 21% اليوم 20900 جنيه للطن.

بينما سجلت أسعار العلف ناهي 19% اليوم بـ 20800 جنيه للطن.

كما سجل طن العلف بادي نامي 20500 جنيه للطن.

سعر شيكارة العلف 25 كيلو اليوم الأربعاء 8 فبراير 2023

وسجلت أسعار العلف بياض 18% اليوم 19700 جنيه للطن.

كما سجل طن العلف بياض 17% اليوم 17800 جنيه للطن.

وسجل سعر طن بياض 16% بـ 17300 جنيه للطن.

وبلغ سعر طن علف بياض 14% بـ 17000 جنيه.

أسعار الذرة الصفراء اليوم الأربعاء 8 فبراير 2023

سجل سعر طن الذرة الصفراء أرجنتيني 13300 جنيه صب أرضه.

كما سجل سعر الذرة الصفراء برازيلى 12850 جنيه صب أرضه.

وبلغ سعر طن الذرة الصفراء أوكراني 12400 جنيها صب أرضه.

سعر أردب الذرة الرفيعة المحلى ”عويجة” سجل ما بين 1750 جنيها.

سجل سعر أردب الذرة الشامية ما بين 2100 جنيها للطن .

وسجلت أسعار كورن فلاك ذرة أرجنينى 15350جنيها للطن.

أسعار الفول الصويا اليوم الأربعاء 8 فبراير 2023

وسجلت أسعار بذرة الصويا SB مستورد 35000جنيه للطن.

وسجل كسب صويا محلى 44% 24000 جنيه للطن.

بينما سجلت أسعار صويا 46% محلي 25000جنيه للطن.

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سعر علف الصلاح اليوم الأربعاء 8 فبراير 2023

وسجلت أسعار صويا فول فات مستورد "سعر أرضه" 34000 جنيه للطن.

وسجلت أسعار صويا فول فات- محلي "سعر أرضه" 29100 جنيه للطن.

بينما سجلت أسعار الصويا هاى فات 43% "مستورد سعر أرضه" 27700 جنيه للطن.

وسجلت أسعار صويا هاى فات 43% "محلي سعر أرضه" 21900 جنيه للطن.

سعر شيكارة العلف 50 كيلو اليوم الأربعاء 8 فبراير 2023

وسجلت أسعار كسب عباد +36% 20000 جنيه للطن.

بينما سجلت أسعار جلوتين مستورد 44000 جنيه للطن.

وسجلت أسعار جلوتين محلي 43000 جنيه للطن.

بينما سجلت أسعار الردة بران محلي 8700 جنيه للطن.

وسجلت أسعار النخالة الخشنة 9500 جنيه للطن.

وسجلت أسعار حمل تبن 530 جنيهًا للطن.