أسعار الدواجن اليوم فى مصر الأربعاء 8-2-2023

يمثل البحث عن أسعار الدواجن الأكثر أهمية لدى الكثير من المواطنين لمعرفة ما وصلت اليه أسعارها في ظل الزيادة التي ربما تحدث بشكل يومي للدواجن بمختلف أنواعها وكذلك أسعار البيض.



أسعار الدواجن اليوم في مصر الأربعاء 8-2-2023

لذا يعرض موقع الدستور لمتابعيه في هذا التقرير خدمة عرض أسعار الدواجن اليوم في مصر الأربعاء 8-2-2023 كي يمكنكم معرفة آخر ما وصلت إليه.

أسعار الفراخ اليوم

الفراخ البيضاء 70 جنيها

الفراخ الساسو 89 جنيها

الفراخ البلدي 90 جنيها

أمهات بيضاء 65 جنيها

كتكوت أبيض 26 جنيها

كتكوت ساسو 17 جنيها

كتكوت بلدي 8 جنيهات

كتكوت روزي 9 جنيهات



سعر البيض اليوم

سعر كرتونة البيض الأحمر 119 جنيها

سعر كرتونة البيض الأبيض 118 جنيها

سعر كرتونة البيض البلدي 126 جنيها

أسعار البط اليوم

بط بغال جرموه عمر يوم 26.50 جنيه

بط مسكوفي عمر يوم 26.50 جنيه

بط فرنساوي عمر يوم 19 جنيها

بط فرنساوي بيور عمر يوم 24 جنيها

بط مولار مستورد عمر يوم 30 جنيها

بط مولار مستورد عمر 15 يوما 42 جنيها

لحم بط بلدي كيلو 85 جنيها

لحم بط مولار كيلو 75 جنيها

لحم بط فرنساوي كيلو 62 جنيها

لحم بط مسكوفي كيلو 85 جنيها



اسعار الرومي اليوم

رومي أبيض عمر يوم 70 جنيها

رومي أبيض شهر / كيلو 125 جنيها

رومي برونزي شهر / 300 جرام 26 جنيها

رومي أسمر برونزي عمر يوم 13 جنيها

رومي برونزي عتاقي 5 ك / 10 ك 48 جنيها





أسعار الحمام اليوم

الحمام الكشكي 225 جنيها

الحمام الأسترالي 575 جنيها

حمام جمعيه سبق 3,500 جنيه

حمام جمعية 275 جنيها

زغاليل روماني 125 جنيها

حمام روماني أصفر 350 جنيها

حمام روماني 500 جنيه

الفرنساوي اللاحم 350 جنيها

زغليل زاجل 625 جنيها

الحمام الهزاز 250 جنيها

حمام الشقلباظ 250 جنيها

حمام الكنج 500 جنيه

الحمام العنبري 250 جنيها

الزغاليل البلدي 40 جنيها

الحمام العبسي 150 جنيها

يمام إمري 100 جنيه



أسعار العلف اليوم



علف بادى 23% 20,800 جنيه

علف نامي 21% 20,450 جنيها

علف ناهي 19% 20,350 جنيها

علف بادى نامي 21.5% 20,400 جنيه

علف بياض 18% 17,650 جنيها

علف بياض 16% 17,000 جنيها