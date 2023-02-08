أسعار الدواجن اليوم فى مصر الأربعاء 8-2-2023
يمثل البحث عن أسعار الدواجن الأكثر أهمية لدى الكثير من المواطنين لمعرفة ما وصلت اليه أسعارها في ظل الزيادة التي ربما تحدث بشكل يومي للدواجن بمختلف أنواعها وكذلك أسعار البيض.
أسعار الدواجن اليوم في مصر الأربعاء 8-2-2023
لذا يعرض موقع الدستور لمتابعيه في هذا التقرير خدمة عرض أسعار الدواجن اليوم في مصر الأربعاء 8-2-2023 كي يمكنكم معرفة آخر ما وصلت إليه.
أسعار الفراخ اليوم
الفراخ البيضاء 70 جنيها
الفراخ الساسو 89 جنيها
الفراخ البلدي 90 جنيها
أمهات بيضاء 65 جنيها
كتكوت أبيض 26 جنيها
كتكوت ساسو 17 جنيها
كتكوت بلدي 8 جنيهات
كتكوت روزي 9 جنيهات
سعر البيض اليوم
سعر كرتونة البيض الأحمر 119 جنيها
سعر كرتونة البيض الأبيض 118 جنيها
سعر كرتونة البيض البلدي 126 جنيها
أسعار البط اليوم
بط بغال جرموه عمر يوم 26.50 جنيه
بط مسكوفي عمر يوم 26.50 جنيه
بط فرنساوي عمر يوم 19 جنيها
بط فرنساوي بيور عمر يوم 24 جنيها
بط مولار مستورد عمر يوم 30 جنيها
بط مولار مستورد عمر 15 يوما 42 جنيها
لحم بط بلدي كيلو 85 جنيها
لحم بط مولار كيلو 75 جنيها
لحم بط فرنساوي كيلو 62 جنيها
لحم بط مسكوفي كيلو 85 جنيها
اسعار الرومي اليوم
رومي أبيض عمر يوم 70 جنيها
رومي أبيض شهر / كيلو 125 جنيها
رومي برونزي شهر / 300 جرام 26 جنيها
رومي أسمر برونزي عمر يوم 13 جنيها
رومي برونزي عتاقي 5 ك / 10 ك 48 جنيها
أسعار الحمام اليوم
الحمام الكشكي 225 جنيها
الحمام الأسترالي 575 جنيها
حمام جمعيه سبق 3,500 جنيه
حمام جمعية 275 جنيها
زغاليل روماني 125 جنيها
حمام روماني أصفر 350 جنيها
حمام روماني 500 جنيه
الفرنساوي اللاحم 350 جنيها
زغليل زاجل 625 جنيها
الحمام الهزاز 250 جنيها
حمام الشقلباظ 250 جنيها
حمام الكنج 500 جنيه
الحمام العنبري 250 جنيها
الزغاليل البلدي 40 جنيها
الحمام العبسي 150 جنيها
يمام إمري 100 جنيه
أسعار العلف اليوم
علف بادى 23% 20,800 جنيه
علف نامي 21% 20,450 جنيها
علف ناهي 19% 20,350 جنيها
علف بادى نامي 21.5% 20,400 جنيه
علف بياض 18% 17,650 جنيها
علف بياض 16% 17,000 جنيها