الثلاثاء 07 فبراير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

ضبط 5 أطنان إندومي فاسد داخل مصنع أعلاف بكفر الزيات

تموين الغربية
تموين الغربية

شنت مديرية التموين بالغربية، برئاسة المهندس محمد أبو هاشم وكيل وزارة التموين بالغربية، حملة تموينية مكبرة بناء على تعليمات هيئة الرقابة الإدارية، تشكلت للمرور على النقاط الارتكازية لتجار السلع الغذائية لضبط الأسعار وعن مدى التزام التجار بالأسعار وتوفير السلع الغذائية بشكل عام فى المحلات ومخازن السلع والتيسير على المواطنين.

وأسفرت الحملة بدائرة مركز كفرالزيات، عن ضبط مصنع أعلاف حيوانية غير مرخص، وتم التحفظ بداخله على عدد 5 آلاف كيلو جرام إندومى هوالك ومشتقات مكرونات هوالك ومخلفات مصانع لإعادة تدويرها وتصنيع أعلاف حيوانية غير صالحة للاستخدام مما يؤثر والإضرار بالثروة الحيوانية للبلاد، وتم التحفظ على كمية وقدرها 2500 كيلو جرام أي إثنان طن ونصف شكائر علف منتج نهائى مغشوش، وتم التحفظ على المضبوطات وتحرر محضر جنحة بالواقعة.

كما تم تحرير 15 محضر جنحة عدم إعلان عن الأسعار لمحال بقالة جملة وقطاعى مواد غذائية، وجار العرض على النيابة العامة لاتخاذ اللازم.

ضبط 5 طن إندومي غير صالح للإستخدام داخل مصنع أعلاف بكفر الزيات إدارة الرقابة التموينية 500 كيلو جرام أعلاف حيوانية إدارة الرقابة التموين والتجارة الداخلية المهندس محمد أبوهاشم العرض على النيابة العامة التحفظ على المضبوطات

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وائل لطفي

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