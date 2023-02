«الجارديان»: تباطؤ المبيعات وتراجع الإنفاق الاستهلاكي في بريطانيا بشكل حاد

قالت صحيفة "الجارديان" البريطانية، إن حركة المبيعات في بريطانيا بطيئة للغاية، وتراجع الإنفاق الاستهلاكي للبريطانيون بشكل حاد مع ارتفاع تكاليف المعيشة، وسط قلق متزايد بشأن تأثير التضخم المرتفع على الاقتصاد البريطاني.

وخفض المستهلكون البريطانيون بشكل حاد إنفاقهم في يناير الماضي، حيث أضرت أزمة المعيشة بتمويل الأسرة، كما حذر تجار التجزئة وسط قلق متزايد بشأن تأثير التضخم المرتفع على الاقتصاد.

وقال اتحاد التجزئة البريطاني، إن نمو المبيعات تباطأ الشهر الماضي على الرغم من قيام تجار التجزئة بتقديم تخفيضات كبيرة في مبيعات يناير، مع تقليل الأسر لإنفاقها في مواجهة ارتفاع تكاليف الطاقة والغذاء والضروريات الأساسية الأخرى.

وارتفع إجمالي المبيعات بنسبة 4.2٪ في يناير مقارنة بالعام السابق، بانخفاض عن معدل النمو السنوي لشهر ديسمبر البالغ 6.9٪.

وقال بنك البحرين والكويت، إن معظم الارتفاع كان نتيجة ارتفاع التضخم الذي أدى إلى ارتفاع قيمة السلع التي يتم بيعها، مما يخفي ضعف حجم المبيعات.

قالت هيلين ديكنسون، الرئيس التنفيذي لشركة BRC:"مع انحسار فرحة عيد الميلاد ، شعر تجار التجزئة بأجواء شهر يناير مع تباطؤ نمو المبيعات".

وأضاف التقرير:"قام العديد من تجار التجزئة بخصم كبير لجذب الإنفاق الاستهلاكي، وبينما كانت هناك صفقات في مبيعات يناير، لا يزال تجار التجزئة يتأثرون بانخفاض هوامش الربح وانخفاض الأحجام، ولا تزال نطاقات العلامات التجارية الخاصة تحظى بشعبية عبر المنتجات الغذائية وغير الغذائية، كما تشهد السلع ذات التذاكر الكبيرة تراجعًا في حركة العملاء".

وجرى التأكيد على النظرة المستقبلية القاتمة للمستهلكين يوم الاثنين مع الأخبار التي تفيد بأن جميع متاجر M & Co البالغ عددها 170 ستغلق مع خسارة 1900 وظيفة بعد أن سقطت شركة التجزئة الاسكتلندية في الإدارة قبل عيد الميلاد.

وشراء العلامة التجارية لبيع الملابس والأدوات المنزلية من قبل شركة AK Retail Holdings التي تتخذ من بيتربورو مقراً لها، وهي مالكة العلامة التجارية ذات الأحجام الأكبر Yours Clothing و Long Tall Sally و Bump It Up Maternity ، لكن الصفقة لم تشمل متاجر M & Co المادية.

وقال اتحاد التجزئة البريطاني، إن الأشهر المقبلة ستكون صعبة لتجار التجزئة والأسر، مع ارتفاع معدلات التضخم إلى أعلى المعدلات منذ أوائل الثمانينيات والاقتصاد على شفا ركود طويل الأمد. وانخفض معدل التضخم السنوي مرة أخرى في ديسمبر إلى 10.5٪ ، منخفضًا من ذروة تجاوزت 11٪ بقليل في أكتوبر ، رغم أنه لا يزال عند أعلى مستوى منذ عام 1982.