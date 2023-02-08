صوت الشعب: قرارات العفو الرئاسية تسير على خطى بناء الجمهورية الجديدة

ثمن حزب صوت الشعب برئاسة الدكتور محمد بدران رئيس الحزب، جهود لجنة العفو الرئاسي في استمرار قرارات العفو والإفراج عن المحبوسين احتياطيا، وآخرها إخلاء سبيل 35 متهما احتياطياً.

ويؤكد الحزب في بيان صادر عنه اليوم، أن الدولة المصرية تسير على النهج الصحيح بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، فضلًا عن أن قرارات العفو التي صدرت مؤخرًا وستصدر في الفترة المقبلة تتوافق مع توجهات وأهداف الجمهورية الجديدة التي تتسع الجميع.

ويتطلع حزب صوت الشعب من الجهات المعنية مواصلة إطلاق سراح جميع المحبوسين احتياطيًا ممن لم تتلوث أيديهم بالدماء، أو ينخرطوا في جماعات الإرهاب والعنف.

وكان نشر المحامي طارق العوضي، عضو لجنة العفو الرئاسي، صورًا للمفرج عنهم ضمن الدفعة الجديدة من قوائم العفو اليوم.

وقال العوضي، في منشور عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، إنه تم إخلاء سبيل 35 محبوسًا احتياطيًا، معقبًا: "شعبنا يستحق أن يفرح.. عقبال الباقيين".

ويأتي ذلك في إطار جهود لجنة العفو الرئاسي المتواصلة للإفراج عن المحبوسين على ذمة قضايا.

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي قرر إعادة تفعيل عمل لجنة العفو الرئاسي خلال إفطار الأسرة المصرية، مع توسيع عملها لتشمل الغارمين والغارمات.