إدارة الكوارث والطوارئ التركية: ارتفاع حصيلة الزلزال إلى 5434 قتيلًا

أعلنت إدارة الكوارث والطوارئ التركية، اليوم الثلاثاء، عن ارتفاع حصيلة الزلزال إلى 5434 قتيلًا، حسبما أفادت وسائل علام تركية.

وفي وقت سابق، قال مسئول بإدارة الكوارث والطوارئ التركية (آفاد) اليوم الثلاثاء، إن عدد القتلى فيه البلاد جراء الزلزال العنيف الذي وقع أمس الإثنين ارتفع إلى 3381.

وأضاف المسئول أورهان تتار في إفادة صحفية أن 20426 شخصًا أصيبوا ودُمر 5775 مبنى جراء الزلزال، الذي أعقبه 285 تابعًا، وذلك بحسب رويترز.

وفي وقت سابق، لقي أكثر من 4200 شخص حتفهم إثر زلزال مدمر على الحدود التركية السورية وفقًا لأحدث المعلومات التي نشرتها السلطات التركية في الساعات الأولى من اليوم الثلاثاء.

إجراءات يجب اتخاذها وقت حدوث الزلزال

وقال يونس سيزر، رئيس هيئة إدارة الكوارث والطوارئ التركية (آفاد)، إن عدد القتلى في تركيا بلغ 2921، بينما أصيب 15834 آخرون.

وفي سوريا، قتل ما لا يقل عن 1300 شخص، وفقًا لما ذكرته وزارة الصحة ومنظمة الإنقاذ "الخوذ البيضاء" مساء الإثنين.

ولا يزال المدى النهائي للكارثة في المنطقة الحدودية غير واضح، حيث فقد العديد من الأشخاص تحت الأنقاض. ويواصل عمال الإنقاذ البحث عن ناجين.

ووفقًا للتقديرات الأولية، انهار ما لا يقل عن ألفي مبنى في تركيا، بما في ذلك مستشفى في إسكندرون.

وطلبت تركيا رسميًا مساعدة من حلفاء حلف شمال الأطلسي (الناتو) لمعالجة آثار الزلزال.

وانهالت التعازي من جميع أنحاء العالم، ولا سيما من أمين عام الأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، ومركز تنسيق الاستجابة للطوارئ التابع للاتحاد الأوروبي، وبابا الفاتيكان فرنسيس.

وكانت أستراليا ونيوزيلندا يوم الثلاثاء أحدث دولتين تعهدتا بتقديم مساعدات ملموسة لكل من تركيا وسوريا.

وقال رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيز إن كانبيرا ستقدم 10 ملايين دولار أسترالي (9. 6 مليون دولار أمريكي) للبلدين في شكل مساعدات إنسانية من خلال الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر.

وقالت وزيرة الخارجية النيوزيلندية نانايا ماهوتا إن ولنجتون ستقدم 5. 1 مليون دولار نيوزيلندي (950 ألف دولار أمريكي) لاستجابات الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر في كل من تركيا وسوريا لدعم الفرق لتوصيل مواد الإغاثة الأساسية بما في ذلك الغذاء والخيام والبطانيات والأدوية والدعم النفسي.