الثلاثاء 07 فبراير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

كمال بهجات يتفقد مشاريع مثلث ماسبيرو وسور مجرى العيون (صور)

مثلث ماسبيرو
مثلث ماسبيرو

تفقد المهندس كمال بهجات، مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، الثلاثاء المشروعات الجديدة بمنطقة مثلث ماسبيرو، يرافقة المهندس محمد الغمراوى، رئيس جهاز منطقة مثلث ماسبيرو ومنطقة المواردى وعين الصيرة وممشى أهل مصر والنواب؛ لمتابعة سير الأعمال بمشروعات التطوير الجارى تنفيذها.

وتفقد بهجات والوفد المرافق مشروع الإسكان البديل والبرج الاستثماري والبرج الإدارى حيث اطلع على الوحدات السكنية الجاهزة لتسليمها للمواطنين الراغبين فى العودة.

كما تفقد مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التنمية وتطوير نماذج تشطيب البرج الاستثمارى والبرج الإدارى لمتابعة سير الأعمال، مؤكدًا ضرورة إزالة جميع المعوقات التي تعكس سير العمل بمشروع مثلث ماسبيرو وسور مجري العيون، كما تابع الأعمال الجاري تنفيذ  بأبراج ماسبيرو وأبراج النيل ماسبيرو ومعرفة الموقف التنفيذي للمشروعات.

وشدد كمال بهجات على سرعة الانتهاء من المشروعات فى المواعيد المقررة لها  

في السياق، عقد مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة اجتماعًا مع  مسؤولي المكاتب الاستشارية المشرفة على تلك المشروعات والشركات المقاولات المنفذة  للمشروعات حيث طالب بسرعة برفع معدلات التنفيذ حتى يتم إنهاء تلك المشروعات فى المواعيد المقررة وفقا لخطة الانتهاء من المشروعات الجارية.

المهندس كمال بهجات رفع معدلات سور مجرى العيون سرعة الإنتهاء مثلث ماسبيرو مشى أهل مصر منطقة مثلث ماسبيرو

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وائل لطفي

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