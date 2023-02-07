الزلزال المدمر.. أب يرفض ترك يد بنته الميتة تحت الأنقاض «صورة»

وكأنها ستكون صورة العام الحالي، تتوالى صور المأساة من تركيا وسوريا، لهول ما حل بالبلدين جراء الزلزال الذي أودى بحياة الآلاف وخلف الكثير من الأضرار، ولكن تلك الصورة كانت لها الأهمية لما بها من عواطف.

وقد التقطت عدسة كاميرا وكالة "فرانس برس" صورة مؤثرة لأب تركي يدعى مسعود هانسر، يرفض ترك يد ابنته الميتة تحت الأنقاض.

وعكست ملامح الأب المكلوم حالة حزن كبير، بانتظار فرق الإنقاذ لانتشالها من تحت الركام.

قالت منظمة الصحة العالمية، الثلاثاء، إن عدد المتضرّرين بالزلزال المدمر الذي أودى بحياة الآلاف في تركيا وسوريا، قد يصل إلى 23 مليونا.

وأكد وزير الداخلية التركي، سليمان صويلو، اليوم الثلاثاء، أن الزلزال الذي ضرب تركيا هو أكبر كارثة واجهت البلاد في التاريخ، متوقعاً عدد ضحايا أكبر مما هو معلن.

وقال في مؤتمر صحفي عن جهود الإنقاذ "نحتاج إلى تضامن جميع الأتراك لمواجهة هذه الكارثة"، كاشفًا عن انهيار 941 مبنى في كهرمان مرعش.

وأكد وزير الداخلية التركي أن عمليات البحث والإنقاذ مستمرة ونسابق الزمن للوصول إلى المفقودين.

وبعد يوم من وقوع الكارثة، يكابد عمال الإنقاذ لانتشال المحاصرين تحت أنقاض مبان منهارة في "سباق مع الزمن" متحدين ظروف الطقس القاسية.

ومع اتضاح هول الكارثة على نحو أكبر فإن عدد القتلى سيرتفع كثيرا على الأرجح. وقال مسئول بالأمم المتحدة إن هناك مخاوف من مقتل آلاف الأطفال.

الزلزال ضرب تركيا

أكد وزير الداخلية التركي، سليمان صويلو، اليوم الثلاثاء، أن الزلزال الذي ضرب تركيا هو أكبر كارثة واجهت البلاد في التاريخ، متوقعاً عدد ضحايا أكبر مما هو معلن.

وقال في مؤتمر صحفي عن جهود الإنقاذ "نحتاج إلى تضامن جميع الأتراك لمواجهة هذه الكارثة"، كاشفاً عن انهيار 941 مبنى في كهرمان مرعش.

وأكد وزير الداخلية التركية أن عمليات البحث والإنقاذ مستمرة ونسابق الزمن للوصول إلى المفقودين.

اعلان حالة الطوارئ



من ناحية أخرى، أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان حالة الطوارئ اليوم الثلاثاء في عشرة أقاليم دمرها زلزالان أسفرا عن سقوط ما يربو على 5500 قتيل وأحدثا دمارا كبيرا بمنطقة واسعة في جنوب تركيا وفي سوريا المجاورة.

وبعد يوم من وقوع الكارثة، يكابد عمال الإنقاذ لانتشال المحاصرين تحت أنقاض مبان منهارة في "سباق مع الزمن" متحدين ظروف الطقس القاسية.

ومع اتضاح هول الكارثة على نحو أكبر فإن عدد القتلى سيرتفع كثيرا على الأرجح. وقال مسؤول بالأمم المتحدة إن هناك مخاوف من مقتل آلاف الأطفال.

وسوى الزلزال آلاف المباني والمستشفيات والمدارس بالأرض وجعل عشرات الآلاف بين مشرد ومصاب في العديد من المدن التركية والسورية. وبلغت قوة الزلزال 7.8 درجة وهو الأكثر دموية في تركيا منذ عام 1999 وأعقبه زلزال ثان بعد بساعات.

وأعاق الطقس الشتوي القارس جهود البحث وتوصيل المساعدات وفاقم محنة المشردين. وتعيش بعض المناطق بلا وقود ولا كهرباء.