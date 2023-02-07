الثلاثاء 07 فبراير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

طرح البرومو الدعائي لأغنية مصطفى شوقي الجديدة «جيبي بيوجعني» (فيديو)

مصطفى شوقي
مصطفى شوقي

طرح المطرب مصطفى شوقي البرومو الدعائي لأحدث أعماله الغنائية التي تحمل اسم “جيبي بيوجعني” والتي انتهى من تسجيلها الفترة الماضية.

ومن المقرر طرح أغنية “جيبي بيوجعني” للمطرب مصطفى شوقي الخميس المقبل في تمام الساعة الخامسة مساء، عبر موقع الفيديوهات الشهير “يوتيوب” ومختلف المنصات الغنائية الرقمية.

أغنية “جيبي بيوجعني” تعاون فيها مصطفى شوقي مع كل من الشاعر الغنائي مصطفى حسن، والملحن بلال سرور، ومهندس الصوت هاني محروس، والأغنية من إنتاج نصر محروس.

 

 

آخر أعمال مصطفى شوقي الغنائية

وطرح مصطفى شوقي الفترة الماضية أغنية بعنوان "غدارة"، عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، وهي من كلمات وألحان عزيز الشافعي والتوزيع الموسيقى لـ أمين نبيل تسجيل غناء وسولوهات: أكرم عادل الميكس.

يشار إلى أن مصطفى شوقي حقق شهرته من خلال أغنية "ملطشة القلوب" للشاعر صابر كمال وملحنها بلال سرور وموزعها رامي سمير، ومهندس الصوت هاني محروس.

المطرب مصطفى شوقي مصطفى شوقي شوقي جيبي بيوجعني أغنية “جيبي بيوجعني” أغنية “جيبي بيوجعني” للمطرب مصطفى شوقي يوتيوب غدارة

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