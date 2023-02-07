نشرة الحوادث.. تفاصيل دعوي مرتضي منصور.. وسقوط عصابة السرقة أون لاين

شهدت الساعات الماضية عددًا من الحوادث، وترصد «الدستور» أبرزها من خلال نشرة الحوادث والتي جاء أبرزها كالتالي.

في عيدهم الـ71.. طلاب أكاديمية الشرطة يتحدثون عن «ملحمة الإسماعيلية»

تواصل وزارة الداخلية الاحتفال بذكراها الـ71 حيث أوفدت أكاديمية الشرطة عددا من طلبة وطالبات وضباط كلية الشرطة فى زيارة لمدرسة الشهيد إبراهيم الرفاعى بالتجمع الأول بالقاهرة.

كان فى استقبال الوفد القائمون على إدارة المدرسة وعدد من أعضاء هيئة التدريس، حيث أشادت مديرة المدرسة بجهود رجال الشرطة فى حماية الوطن والمواطنين.

عمليات شراء «أون لاين».. القبض على نصاب بطاقات الدفع الإلكترونى بالجيزة

تواصل النيابة العامة بالجيزة ، اليوم الثلاثاء، التحقيق مع المتهمين بالاستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى من المواطنين بالجيزة.

وأعترف أحد المتهمين بارتكاب الواقعة عقب اتفاقه مع الآخر؛ للاستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى وتسليمها له لاستخدامها فى إجراء عمليات شرائية للبضائع والمنتجات من مواقع التسوق الإلكترونى “أون لاين” لإبعاد الشبهات عنه.

البداية كانت مع رصد تحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، لأحد الأشخاص مقيم بدائرة قسم شرطة الأهرام بالجيزة، يستخدم بطاقات الدفع الإلكترونى الخاصة بعدد من المواطنين فى القيام بعمليات شرائية عبر مواقع التسوق الإلكترونى دون علمهم، بقصد الاستيلاء على أمواله.

تفاصيل دعوى مرتضى منصور للقضاء الإدارى

تقدم مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، بدعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، للمطالبة بإلزام اتحاد الكرة بقيد ثلاثة لاعبين تعاقد معهم النادي خلال الفترة الماضية.

واختصمت الدعوى التي حملت رقم 31449 لسنة 77، كلا من وزير الشباب والرياضة، ورئيس اتحاد الكرة جمال علام، ووليد العطار المدير التنفيذي لاتحاد الكرة.

لمدة 75 يومًا.. تحويلات مرورية لتطوير محور 26 يوليو

أعلنت الإدارة العامة للمرور، عن وضع تحويلات مرورية ؛ تزامنًا مع تنفيذ أعمال تطوير محور 26 يوليو؛ لاستكمال أعمال الكشط وإعادة السفلتة.

ويستلزم إجراء تحويلات مرورية تتمثل في:

- القادم من لبنان إتجاه أكتوبر للنزول يميناً اتجاه محور 3 يوليو المستحدث، بعد الطريق الدائرى، ثم الدوران والعودة مرة أخرى اتجاه محور 26 يوليو ثم الصعود مرة أخرى للمحور بمنطقة أبو رواش اتجاه أكتوبر.

- القادم من أكتوبر اتجاه لبنان، سيتم إستخدام حارات التوسعة المستحدثة بواقع 6 حارات مرورية.

على أن تكون مدة تنفيذ الأعمال 75 يومًا، اعتبارًا من غدٍ الأربعاء