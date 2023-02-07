استمرار موجة الطقس السيء وسقوط الأمطار على الغربية (صور)

استمرت لليوم الثالث على التوالي، موجة البرودة الشديدة في ضرب محافظة الغربية، وشهدت مراكز ومدن المحافظة، سقوط أمطار خفيفة إلي متوسطة ورياح شديدة مع انخفاض شديد في درجات الحرارة، وصلت للإحساس بالصقيع.

واستمرت تقلبات حالة الطقس على مستوى مراكز المحافظة، ما أدى إلى تكون كميات من البرك والمستنقعات الطينية، وخلت الشوارع من المارة تقريبًا، وتعطلت بعض الشوارع وشهدت صعوبة في حركة السير، مع صعوبة نوعية في حركة السير والنقل والمواصلات لجميع المواطنين، خاصة الطرق الفرعية بالمحافظة، وأسفر المطر عن انقطاع في الخدمات والمرافق كالكهرباء والمياه والتليفونات في بعض قرى مركزي السنطة وبسيون، ومن المتوقع أن تشهد المحافظة موجة من الطقس السيئ، والصقيع، حسب توقعات الأرصاد، وبدأ هطول الأمطار الخفيفة ثم زادت بشدة بشوارع وميادين مراكز المحافظة.



وشهدت مراكز ومدن وقرى المحافظة صعوبة في حركة السير والنقل والمواصلات لجميع المواطنين، على الطرق الرئيسية والفرعية بالمحافظة، وأدت الأمطار لظهور كميات كبيرة من البرك والمستنقعات، وانقطاع في أغلب الخدمات مثل الكهرباء والمياه والتليفونات، مع إستمرار ظهور الغيوم الكثيفة بالسماء، مما دفع محافظ الغربية للإعلان عن استمرار رفع درجة الاستعداد القصوى لمواجهة الأمطار وموجة التقلبات الجوية، والتي من المحتمل أن تستمر حتى يوم الأربعاء المقبل، حسب توقعات خبراء الأرصاد الجوية.

وكان طارق رحمي، محافظ الغربية، قد طالب رؤساء المدن والأحياء بمراجعة بالوعات المطر الموجودة بالشوارع التي تم رصفها مؤخرًا، مشددًا على متابعة الشوارع التي يتم رصفها حاليًا والتأكد من وجود بالوعات المطر.

وأشار رحمي إلى رفع درجة الاستعداد القصوى بكافة الوحدات المحلية للتعامل مع اي تداعيات لسوء الأحوال الجوية، مع المتابعة المستمرة من غرفة العمليات بالمحافظة لأماكن تجمع الأمطار مع استمرار تمركز السيارات والمعدات وماكينات شفط المياه المتنقلة في الأماكن الحيوية، وفقاً لخطة التمركز المتفق عليها مسبقاً.

أمطار في الغربية

أمطار علي الغربية

أمطار علي الغربية

أمطار علي الغربية

أمطار علي الغربية

أمطار علي الغربية

أمطار علي الغربية