الثلاثاء 07 فبراير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

الحكم بإعدام عامل اعتدى جنسيا على ابنة زوجته في القليوبية

محكمة جنايات شبرا
محكمة جنايات شبرا الخيمة

قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة التاسعة، بإعدام عامل لاتهامه بالتعدى على ابنة زوجته فى غياب والدتها أثناء إقامتها معه بدائرة قسم شرطة الخصوص بمحافظة القليوبية، وذلك بعد ورود رد فضيلة مفتى الجمهورية وإبداء الرأي الشرعي فيما اقترفه المتهم.

 صدر الحكم برئاسة المستشار هانى فتحى عباس مطاوع، وعضوية المستشارين محمد عبد المنعم نصر، ومحمد سعد الدين محمد، وأمانة سر ماهر الشوبرى. 

وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 370 لسنة 2022 جنايات قسم الخصوص، والمقيدة برقم 3 لسنة 2022 كلى جنوب بنها، أن المتهم "ف ع م"، 39 سنة، عامل، مقيم دائرة قسم شرطة الخصوص، محافظة القليوبية، واقع المجنى عليها "م وح"، 18 سنة، طالبة، بغير رضاها حال كونها لم تبلغ من العمر الثمانية عشر عاماً ميلادية وحال كونه من المتوليين رعايتها، على النحو المبين بالتحقيقات.

واستمعت المحكمة، لشهادة المجنى عليها، والتى أكدت أنها حال إقامتها مع المتهم بذات المسكن كونه زوج والدتها قام بمواقعها، وكان ذلك مرات عديدة.

فيما أدلى والد الفتاة المجنى عليها، بأقواله أمام هيئة المحكمة، والذى أكد أنه حال تواجد نجلته المجنى عليها رفقته شعرت بالألم شديدة فاصطحبها لتوقيع الكشف الطبى عليها فأخبره الطبيب أنها حامل، وباستيضاح الأمر منها قررت له قيام المتهم بمواقعها.

جنايات شبرا الخيمة فضيلة مفتي الجمهورية محكمة جنايات شبرا الخيمة جربمة قتل إعدام عامل

رئيس التحرير

وائل لطفي

منتدى الشباب.. العمل لمواجهة الأزمة

الأكثر قراءة

ظهرت.. رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2023 بالاسم فقط جميع محافظات مصر

ظهرت.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة الدقهلية 2023 برقم الجلوس

رابط نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة المنوفية 2023 برقم الجلوس

«علاج الإدمان»: «السرية التامة» زادت ثقة الإناث فى تلقى العلاج

بالرابط.. خطوات تسجيل قراءة الغاز الطبيعي بتروتريد فبراير 2023

رابط نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة المنوفية بالاسم ورقم الجلوس

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد رفعت

أهمية الاتجاه شرقًا!

جلال حمام

بالونات التجسس.. تاريخ يبدأ من الثورة الفرنسية

القس. رفعت فكرى

اليوم العالمى للأخوة الإنسانية

جمال رشدي

السياحة الدينية وكنيسة شهداء الوطن والأيمان بالعور ‏

منى رجب

عيد الحب فى وجود المنصات ومواقع التواصل الاجتماعى

ماجد حبته

رسائل الرئيس للصحفيين العرب

عبدالوهاب داود

سيرة المحبة.. فوزى وأشرف و34 جميلًا                                                                  

الحسين عبدالرازق

لوجه الله والوطن!

صور

الأطفال يزينون معرض القاهرة للكتاب 2023

مسرح العرائس في ختام فعاليات معرض الكتاب

ختام فعاليات معرض الكتاب 2023

محطة تل أبيب

المزيد

شكرى: ضرورة وقف إسرائيل الاجراءات الأحادية لعدم زيادة الاحتقان لدى الفلسطينيين

رئيس وزراء فلسطين: إجراءات الاحتلال لن تثنى الشعب عن المطالبة بحقوقه

خبرة الكوارث.. كيف يمكن لإسرائيل مساعدة تركيا بعد الزلزال؟