تفاصيل تطوير الطاقة الاستيعابية لمطار الغردقة الدولي

نجحت وزارة الطيران المدني والشركة القابضة للمطارات خلال ٢٠٢٢ بتطوير عدد من المطارات المصرية - لتصبح جاهزة لاستقبال عودة الحركة الجوية من كل أنحاء ‏العالم، حيث شهد هذا العام 2022 استئناف العديد من شركات الطيران العالمية رحلاتها للمطارات ‏المصرية، وشهدت المطارات المصرية حركة تطوير كبيرة أبرزها مشروعات تطوير مطار الغردقة الدولي ، بهدف خدمة الرحلات الدولية والرحلات الداخلية بطاقة تستوعب 7.5 مليون راكب سنويا، لتصبح الطاقة الاستيعابية للمطار 13 مليون راكب سنويا للقضاء تماما على أي تكدس أو زحام

عمليات التطوير بمطار الغردقة

وأكد اللواء طيار أحمد منصور، رئيس الشركة القابضة للمطارات والملاحة المصرية، أن عملية التطوير بمطار الغردقة الدولي تضمنت العديد من عمليات التطوير، بهدف استيعاب الحركة الجوية المتزايدة

واشار الي ان عمليات التطوير شملت مبنى الركاب التي تضمن تطوير عدد 72 كاونترا لإنهاء إجراء السفر والوصول وكاونترين لخدمة الأمتعة كبيرة الحجم، كما تم تطوير البنية التحتية لمنطقة إجراءات السفر الدولى ومنظومة السيور ومنطقة فرز الحقائب للمغادرين من خلال العمل بنظام نقل آلى يحتوى على 6 سيور لنقل حقائب الركاب المغادرين، و9 سيور كهربائية لاستلام أمتعة الركاب القادمين وتم تركيب منظومة كاميرات مراقبة أمنية.

وأضاف منصور أنه جرى تركيب نظام تحكم إلكتروني وزيادة السعة التخزينية للكاميرات، وتركيب منظومة إضافية للكشف الآلى لمنطقة سيور نقل الحقائب وتطوير منظومة الإنذار وإطفاء الحريق التلقائى، بالإضافة إلى تركيب بوابة بيومترية إضافية وأجهزة للكشف عن المتفجرات كما تم إنشاء ترماك جديد ليسع 12 موقفا للطائرات لاستيعاب الحركة الجوية المتزايدة.

التفاصيل الكاملة

ويضم مبنى الركاب الجديد بمطار الغردقة الدولي يقع على مساحة 93 ألف متر مربع، ومكون من 4 طوابق.

الطابق الأول

يشمل 9 "سيور" لاستلام الحقائب لمختلف طرازات الطائرات، ودائرة جمركية مزودة بـ6 "كونتر" للتفتيش، وأسواق حرة وصالة استقبال وكافيتريات، وصالة وصول بمساحة 39720 ألف متر مربع تشتمل على 9 بوابات وصول للركاب باستخدام كباري التحميل، وبوابات للوصول تنقل الركاب من الحافلة إلى الطائرة، ووحدات للبنوك 18 وحدة بوكلاء السياحة و9 وحدات مزدوجة للجوازات، وسلالم متحركة ومصاعد.

الطابق الثاني

يضم الطابق الثاني صالة المغادرة بمساحة 39900 متر مربع، وتشتمل على صالة للمودعين و72 كونتر للسفر لتوفير أعلى مستويات الراحة للركاب واستيعاب الأعداد المتوقعة، ومجهزة بأحدث الأنظمة لإنهاء إجراءات سفر الراكب وشاشات عرض الرحلات، 9 وحدات مزدوجة للجوازات، وأسواق حرة، و10 بوابات للمغادرة.

الطابق الثالث

يشمل مطاعم وكافيتريات وصالونات الدرجة الأولى ودرجة رجال الأعمال، كما تم تزويد المطار بمنظومة أمنية للتفتيش والمراقبة لتحقيق أعلى المعدلات العالمية لأمن وسلامة الراكب عن طريق استخدام أحدث أجهزة الكشف على الحقائب الثنائية والثلاثية الأبعاد، ومنظومة شاشات عرض الرحلات، وإذاعات داخلية ولوحات استرشادية للتعريف بكافة عناصر المطار والتيسير على الركاب.

اعمال الحقل الجوي والخدمات الارضية

وبالنسبة لأعمال الحقل الجوي ومواقف انتظار الطائرات فقد بلغت مساحتها 425 ألف متر مربع، وتسع 27 طائرة مختلفة الطراز، ليصبح عدد المواقف بالمطار 53 موقف طائرة مزودة بأحدث أنظمة الإنارة لتنظيم الحركة وتزويد الطائرات بالوقود وطبقا لأحدث المعايير والمتطلبات الدولية.

أما أعمال الموقع العام فيضم مواقف انتظار السيارات لعدد 400 سيارة، بالإضافة إلى 200 أتوبيس وكافيتريات ودورات مياه ومكاتب لشركات السياحة ومسطحات خضراء، والمبنى مدعم بمجموعة من المباني الخدمية التالية: «محطة كهرباء رئيسية قدرة 25 ميجاوات- محطة تكييف مركزية قدرة 3900 طن تبريد- محطة معالجة صرف صحي لإنتاج مياه لري الزراعات بقدرة 550 متر مكعب/ الساعة».

شهادات واعتمادات دولية

نجح مطار الغردقة الدولي في اجتياز التدقيق الخارجي الخاص بمتطلبات المواصفة الدولية القياسية ISO 45001 2018، وجاء هذا الإنجاز ضمن الشهادات التى حصل عليها مطار الغردقة الدولي الذي نجح المطار فى اجتياز كافة المتطلبات الخاصة بالمواصفات الدولية القياسية حيث حصل علي شهادة نظام إدارة الجودة وشهادة نظام إدارة البيئة وتوجت بالحصول على شهادة نظام إدارة السلامة والصحة المهنية.

حصل مطار الغردقة على جائزة التميز فى إدارة نظم السلامة على مستوى القارة الإفريقية من المجلس الدولى للمطارات ACI والذي يعد إشادة دولية جديدة بتطبيق المطارات المصرية لأعلى المعايير لنظم السلامة تضاف إلى النجاحات التي يحققها قطاع الطيران المدني، كما يعكس الجهود الكبيرة التى يبذلها العاملون بالقطاع.