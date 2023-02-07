عاشرها بالإكراه.. إعدام عامل تسبب في حمل ابنة زوجته سفاحًا بالقليوبية

قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، بإعدام عامل؛ لاتهامه بالتعدى على ابنة زوجته فى غياب والدتها أثناء إقامتها معه بدائرة قسم شرطة الخصوص.

وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 370 لسنة 2022 جنايات قسم الخصوص، أن المتهم "فريد. ع"، 39 سنة، عامل، واقع المجنى عليها "م. و"، 18 سنة، طالبة، بغير رضاها حال كونها لم تبلغ من العمر الـ18 عاماً ميلادية وحال كونه من المتوليين رعايتها.

واستمعت المحكمة، لشهادة المجنى عليها والتى أكدت أنها حال إقامتها مع المتهم بذات المسكن كونه زوج والدتها قام بمواقعتها، وكان ذلك مرات عديدة.

وقال والد الفتاة المجنى عليها، أنه حال تواجد نجلته المجنى عليها رفقته شعرت بالألم فاصطحبها لتوقيع الكشف الطبى عليها فأخبره الطبيب أنها حامل، وباستيضاحه الأمر منها قررت له قيام المتهم بمواقعتها.