الثلاثاء 07 فبراير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

«قتلها وبلغ أختها».. الإعدام لعامل مزق جسد زوجته بقطعة زجاج بالقليوبية

الإعدام
الإعدام

قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة بإعدام عامل قتل زوجته بسبب خلافات زوجية بينهما بالخصوص بمحافظة القليوبية.

وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 7506 لسنة 2021 جنايات الخصوص، والمقيدة برقم 1460 لسنة 2021 كلى جنوب بنها، أن المتهم "منصور. ص"، 29 سنة، عامل بمطعم، قتل المجنى عليها آية على محمود عامر، عمدا مع سبق الإصرار وذلك إثر خلاف سابق بينه وبين المجنى عليها - زوجته - فانتوى قتلها فأعد لذلك الغرض سلاحاً أبيض "سكين" وأدوات "مقص - قطع زجاجية".

وقررت شقيقة المجنى عليها الصغرى "يارا على محمود عامر"، 9 سنوات، بورود مكالمة هاتفية لها من قبل المتهم يخبرها فيها بقتل شقيقتها المجنى عليها.

محكمة جنايات شبرا الخيمة خلافات زوجية قتل عامل إعدام

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