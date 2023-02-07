محافظ الغربية يتابع مشروعات حياة كريمة بنهطاى وأعمال التطوير بالمحلة

أكد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية أن المحافظة لا تألوا جهدا في تطوير كافة المراكز والمدن تحقيقا لرؤية القيادة السياسية، مشيرًا إلى أن مشروعات التطوير التي تشهدها المحافظة في كافة مدنها تعكس ملامح الجمهورية الجديدة التي أرسى قواعدها الرئيس عبد الفتاح السيسي، جاء ذلك خلال تفقده اليوم الثلاثاء، للمشروعات التي تقوم المحافظة بتنفيذها في مركزي زفتي والمحلة الكبرى وذلك بحضور الدكتور أحمد عطا نائب المحافظ.

بدأت الجولة بتفقد مشاريع المبادرة الرئاسية حياة كريمة بنهطاي حيث تفقد موقع إنشاء مركز شباب نهطاي المتكامل، مدرسة نهطاي للتعليم الأساسي مجمع الخدمات الحكومية، المجمع الزراعي البيطري، نقطة الحماية المدنية، كورنيش نهطاي، السوق والموقف النموذجيين، مركز طب الأسرة، محطة معالجة الصرف الصحي، بالإضافة إلى تفقد النقطة الوسيطة لنقل المخلفات بزفتي.

وتابع رحمي جولته في المحلة الكبرى بتفقد أعمال رصف شارع البحر بالمحلة الكبرى والذي يتم رصفه على مراحل المرحلة الأولى بداية من مدخل المحلة حتى الشعبية، المرحلة الثانية من الشعبية حتى سكة طنطا، المرحلة الثالثة من الشون حتى بنزايون، المرحلة الرابعة من بنزايون حتى شركة الزيت والصابون بطول ١٣ كم وبإجمالي تكلفة 58 مليون جنيه.

كما تفقد المحافظ أعمال الرصف والتطوير الجارية بكورنيش المحلة والذي يتم إنشاؤه بطول 6.8 كم وعرض 18 مترا على ثلاث مراحل، الأولى بداية من مسجد السيدة رقية وحتى المجمع الصناعي، الثانية بداية من المجمع الصناعي وحتى الهويس، والثالثة كمحور مروري يمتد من منطقة الهويس وحتى طريق محلة أبي علي- سمنود.

واختتمت الجولة بتفقد أعمال تطوير مصنع تدوير المخلفات الصلبة بمركز ومدينة المحلة الكبرى الجاري تطويره لزيادة القدرة التشغيلية للمصنع لاستيعاب المتولد اليومي للقمامة لمدينة المحلة ومراكزها والذي يعد خطوة مهمة لتحسين منظومة النظافة.

رافق المحافظ خلال جولته المحاسب إبراهيم فايد رئيس مركز ومدينة زفتى، اللواء عمرو عزت رئيس مركز ومدينة المحلة، المحاسب أحمد المغاوري رئيس حي أول المحلة والمحاسب سعد نصر رئيس حي ثان المحلة.