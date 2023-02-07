الثلاثاء 07 فبراير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظ الغربية يتابع مشروعات حياة كريمة بنهطاى وأعمال التطوير بالمحلة

محافظة الغربية
محافظة الغربية

أكد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية أن المحافظة لا تألوا جهدا في تطوير كافة المراكز والمدن تحقيقا لرؤية القيادة السياسية، مشيرًا إلى أن مشروعات التطوير التي تشهدها المحافظة في كافة مدنها تعكس ملامح الجمهورية الجديدة التي أرسى قواعدها الرئيس عبد الفتاح السيسي، جاء ذلك خلال تفقده اليوم الثلاثاء، للمشروعات التي تقوم المحافظة بتنفيذها في مركزي زفتي والمحلة الكبرى وذلك بحضور الدكتور أحمد عطا نائب المحافظ.

49BC1E97-FD72-40D8-91F8-08BBF42AFEDD

بدأت الجولة بتفقد مشاريع المبادرة الرئاسية حياة كريمة بنهطاي حيث تفقد موقع إنشاء مركز شباب نهطاي المتكامل، مدرسة نهطاي للتعليم الأساسي مجمع الخدمات الحكومية، المجمع الزراعي البيطري، نقطة الحماية المدنية، كورنيش نهطاي، السوق والموقف النموذجيين، مركز طب الأسرة، محطة معالجة الصرف الصحي، بالإضافة إلى تفقد النقطة الوسيطة لنقل المخلفات بزفتي.

B4E26034-8316-4D14-9E1B-8C49EDC436FF

وتابع رحمي جولته في المحلة الكبرى بتفقد أعمال رصف شارع البحر بالمحلة الكبرى والذي يتم رصفه على مراحل المرحلة الأولى بداية من مدخل المحلة حتى الشعبية، المرحلة الثانية من الشعبية حتى سكة طنطا، المرحلة الثالثة من الشون حتى بنزايون، المرحلة الرابعة من بنزايون حتى شركة الزيت والصابون بطول ١٣ كم وبإجمالي تكلفة 58 مليون جنيه.

72DA93BA-4C78-4F05-8C4B-00C9FE88C72C

كما تفقد المحافظ أعمال الرصف والتطوير الجارية بكورنيش المحلة والذي يتم إنشاؤه بطول 6.8 كم وعرض 18 مترا على ثلاث مراحل، الأولى بداية من مسجد السيدة رقية وحتى المجمع الصناعي، الثانية بداية من المجمع الصناعي وحتى الهويس، والثالثة كمحور مروري يمتد من منطقة الهويس وحتى طريق محلة أبي علي- سمنود.

D1EC840B-8EC6-4873-874F-370B65979D4C

واختتمت الجولة بتفقد أعمال تطوير مصنع تدوير المخلفات الصلبة بمركز ومدينة المحلة الكبرى الجاري تطويره لزيادة القدرة التشغيلية للمصنع لاستيعاب المتولد اليومي للقمامة لمدينة المحلة ومراكزها والذي يعد خطوة مهمة لتحسين منظومة النظافة.

52D1A9E6-0A8A-4DA4-A214-72DF807A1547

رافق المحافظ خلال جولته المحاسب إبراهيم فايد رئيس مركز ومدينة زفتى، اللواء عمرو عزت رئيس مركز ومدينة المحلة، المحاسب أحمد المغاوري رئيس حي أول المحلة والمحاسب سعد نصر رئيس حي ثان المحلة.

5DEA67FC-CFC8-4FB6-B831-7B33FF28A3F4
محافظ الغربية يتابع مشروعات حياة كريمة بنهطاي ومشاريع التطوير بالمحلة الكبرى أكد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية الدكتور أحمد عطا نائب المحافظ الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية السيسي رئيس الجمهورية المبادرة الرئاسية حياة كريمة

رئيس التحرير

وائل لطفي

منتدى الشباب.. العمل لمواجهة الأزمة

الأكثر قراءة

ظهرت.. رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2023 بالاسم فقط جميع محافظات مصر

ظهرت.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة الدقهلية 2023 برقم الجلوس

رابط نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة المنوفية 2023 برقم الجلوس

رابط نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة المنوفية بالاسم ورقم الجلوس

بالرابط.. خطوات تسجيل قراءة الغاز الطبيعي بتروتريد فبراير 2023

ممثل النادى الأهلى أمام شباب النواب: دفعنا رسوم  قيد 600 ألف جنيه فى لاعب سعره 10 آلاف دولار

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد رفعت

أهمية الاتجاه شرقًا !

جلال حمام

بالونات التجسس.. تاريخ يبدأ من الثورة الفرنسية

القس. رفعت فكرى

اليوم العالمى للأخوة الإنسانية

جمال رشدي

السياحة الدينية وكنيسة شهداء الوطن والأيمان بالعور ‏

منى رجب

عيد الحب فى وجود المنصات ومواقع التواصل الاجتماعى

ماجد حبته

رسائل الرئيس للصحفيين العرب

عبدالوهاب داود

سيرة المحبة.. فوزى وأشرف و34 جميلًا                                                                  

الحسين عبدالرازق

لوجه الله والوطن!

صور

الأطفال يزينون معرض القاهرة للكتاب 2023

مسرح العرائس في ختام فعاليات معرض الكتاب

ختام فعاليات معرض الكتاب 2023

محطة تل أبيب

المزيد

شكرى: ضرورة وقف إسرائيل الاجراءات الأحادية لعدم زيادة الاحتقان لدى الفلسطينيين

رئيس وزراء فلسطين: إجراءات الاحتلال لن تثنى الشعب عن المطالبة بحقوقه

خبرة الكوارث.. كيف يمكن لإسرائيل مساعدة تركيا بعد الزلزال؟