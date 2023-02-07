برلمانى: زيارة الرئيس الكرواتى تؤكد الدور المحورى لمصر فى ظل الاستقطاب العالمى

أكد النائب أحمد دياب، وكيل لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشيوخ، أن زيارة الرئيس الكرواتي لمصر تأتي في إطار دور مصر المحوري وسياستها الخارجية الحكيمة في ظل الكثير من التحديات العالمية والاستقطاب الدولي بعد الحرب الروسية الأوكرانية.

وأضاف دياب، في بيان، اليوم، أن هناك حرصًا من الجانبين المصري والكرواتي على مواصلة العمل وتطوير وتعزيز العلاقات بين الدولتين.

وأكد أن هذه الزيارة تسهم في تعزيز العلاقات في أكثر من مجال خاصة ما يتعلق بزيادة التبادل التجاري، وفتح مجالات للشراكة في الزراعة والصناعة والسياحة وغيرها.

وأشار إلى أن موقف كرواتيا من دعم مصر في ملف سد النهضة يؤكد نجاح الدبلوماسية المصرية في كشف حقيقة هذا الملف والرد على الادعاءات الإثيوبية بأن مصر لا تريد التنمية، مشيدًا بمواقف كرواتيا المختلفة الداعمة لمصر بالمحافل الدولية.

واختتم دياب بالتأكيد أنه منذ تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي حققت مصر نجاحات كبيرة وفي ملف العلاقات الخارجية، وهو ما أسهم في تعزيز مكانة مصر الإقليمية والدولية، وأسهم أيضًا في تحقيق المصالح الوطنية للدولة في المجالات الاستراتيجية والسياسية والاقتصادية.