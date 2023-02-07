تشميع 19 محلًا في حملة شرق الإسكندرية

قاد اللواء أحمد حبيب رئيس حي شرق الإسكندرية، حملة مفاجئة مكبرة بمنطقة مصطفى كامل بنطاق الحي، وذلك استجابة لشكاوى المواطنين، لإزالة الاشغالات والنظافة، والوقوف على تطبيق قرار الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وتكليفات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية والخـاص بـالإجراءات الاحترازية؛ لمواجهة فيروس كورونا المستجد، والتفتيش على الصيدليات والمحلات والأسواق العشوائية بنطاق الحي.

وتوجهت الحملة إلى عمارات الضباط بمنطقة مصطفى كامل بنطاق الحي، وتم التفتيش على المحال والكافيهات والصيدليات، وتم فتح الطريق أمام المرور والمارة، والتحفظ على الاشغالات، واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة والتشديد على الكافيهات والمحال المخالفة، وكذلك المتعديين على الطريق العام بعدم عودة الاشغالات مرة أخرى، لعدم التعرض لمصادرة معداتهم مرة أخرى وتغريمهم وتوقيع العقوبات اللازمة عليهم.

وأسفرت الحملة عن قيام السلامة والصحة المهنية بتحرير 4 محاضر نظافة عامة، وعدم حمل شهادة صحية، وتفتيش أغذية شرق بتحرير 4 محاضر عدم حمل شهادات صحية، والطب البيطري بإعدام كمية من الأغذية غير صالحة للاستهلاك الآدمي.

كما أغلقت إدارة رخص المحلات وسمعت 19 محلًا متنوعًا للإدارة بدون ترخيص وسيتم اتخاذ الاجراءات القانونية تجاههم، وقامت إدارة إشغال الطريق بالحي بالتحفظ على 145حالة إشغال متنوعة، وإزالة عدد كبير من الكتل الخرسانية وحواجز السيارات بالإضافة إلى قيام إدارة تموين شرق بتحرير2 محاضر مخالفة الأسعار، ومكتب العمل بتحرير 4 إنذارات، وإدارة الإيرادات بتحصيل 9 آلاف جنيه غرامات فورية، والصرف الصحي بتحرير 14 محضرًا.

جاء ذلك بحضور مديري إدارات المتابعة الميدانية واشغال الطريق والإزالة الفورية والأزمات والكوارث وأيمن عادل عضو المكتب الفني للمحافظ، والتدخل السريع بالمحافظة وممثلي الطب البيطري والسلامة والصحة المهنية، والأمن الصناعي ومفتش أغذية شرق وشركة الصرف الصحي، وصرف صحي شرق، ومسئول شركة المياه، والتموين والتفتيش الصيدلي ومنطقة شرق الطبية والإدارة العامة للرقابة والرصد البيئي، والبيئة ورخص المحلات ورخص محلات والإيرادات والرصد البيئي والإعلام.

حملة مكبرة بحي شرق الإسكندرية

حملة مكبرة بحي شرق الإسكندرية

حملة مكبرة بحي شرق الإسكندرية