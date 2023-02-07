أخبار فاتتك| نضال الشافعى يكشف أسباب ابتعاده عن الكوميديا.. وميدو ينتقد لاعبى الزمالك

شهدت الساعات الماضية عددًا من الأخبار الاجتماعية والفنية والسياسية والاقتصادية والرياضية، وترصد «الدستور» أبرزها في التقرير التالي من خلال نشرة «أخبار فاتتك».

نضال الشافعى يكشف أسباب ابتعاده عن الكوميديا

حقق الفنان نضال الشافعي حالة نجاح كبيرة خلال الأيام الماضية باشتراكه في حكاية "الروليت" أمام الفنانة نجلاء بدر، حيث حصدا الثنائي حالة نجاح كبيرة.

ويقدم الشافعي خلال الفترة المقبلة عمليين أولهما: الإمام الشافعي مع خالد النبوي.

لمعرفة باقي التفاصيل اضغط هنا

ميدو ينتقد لاعبى الزمالك: «مفيش قائد.. والمركب هتغرق»

هاجم أحمد حسام ميدو، لاعبي الزمالك، بعد الهزيمة من فاركو بثلاثية نظيفة في الجولة السابعة عشرة من الدوري الممتاز هذا الموسم.

قال ميدو في تصريحات تليفزيونية: "لاعيبة الزمالك مينفعش تتشال من المسئولية الخاصة بخسارة الفريق أمام فاركو.

لمعرفة باقي التفاصيل اضغط هنا

السعودية تعلن عن مشروع لرقمنة سفر إفطار الصائمين بالمسجد الحرام خلال رمضان

أعلنت الرئاسة العامة لشئون المسجد الحرام والمسجد النبوي، عن تطوير منظومة الخدمات المقدمة داخل الحرم المكي الشريف هذا العام من خلال رقمنة سفر إفطار رمضان المبارك داخل المسجد الحرام.

لمعرفة باقي التفاصيل اضغط هنا

إجراءات يجب اتخاذها وقت حدوث الزلزال

أعلنت جمعية الهلال الأحمر المصري، عن عدة إجراءات يجب اتخاذها وقت حدوث الزلزال.

وأوضحت الهلال الأحمر، عبر موقعها الإلكتروني، أنه في حالة التواجد داخل المنزل ضرورة الالتزام بالهدوء.

لمعرفة باقي التفاصيل اضغط هنا

أستاذ دراسات بيئية يوضح جهود الدولة فى حماية وتطوير المحميات الطبيعية

أوضح الدكتور عبدالمسيح سمعان، أستاذ الدراسات البيئية، جهود الدولة في حماية وتطوير المحميات الطبيعية، قائلا: "إن التنوع البيولوجي يقصد به جميع الكائنات الحية، سواء النباتية أو الحيوانية أو الدقيقة".

لمعرفة باقي التفاصيل اضغط هنا