الثلاثاء 07 فبراير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

أخبار فاتتك| نضال الشافعى يكشف أسباب ابتعاده عن الكوميديا.. وميدو ينتقد لاعبى الزمالك

فاتتك
فاتتك

شهدت الساعات الماضية عددًا من الأخبار الاجتماعية والفنية والسياسية والاقتصادية والرياضية، وترصد «الدستور» أبرزها في التقرير التالي من خلال نشرة «أخبار فاتتك».

نضال الشافعى يكشف أسباب ابتعاده عن الكوميديا

نضال الشافعى

حقق الفنان نضال الشافعي حالة نجاح كبيرة خلال الأيام الماضية باشتراكه في حكاية "الروليت" أمام الفنانة نجلاء بدر، حيث حصدا الثنائي حالة نجاح كبيرة.

ويقدم الشافعي خلال الفترة المقبلة عمليين أولهما: الإمام الشافعي مع خالد النبوي.

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ميدو ينتقد لاعبى الزمالك: «مفيش قائد.. والمركب هتغرق»

هاجم أحمد حسام ميدو، لاعبي الزمالك، بعد الهزيمة من فاركو بثلاثية نظيفة في الجولة السابعة عشرة من الدوري الممتاز هذا الموسم.

قال ميدو في تصريحات تليفزيونية: "لاعيبة الزمالك مينفعش تتشال من المسئولية الخاصة بخسارة الفريق أمام فاركو.

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السعودية تعلن عن مشروع لرقمنة سفر إفطار الصائمين بالمسجد الحرام خلال رمضان

المسجد الحرام

أعلنت الرئاسة العامة لشئون المسجد الحرام والمسجد النبوي، عن تطوير منظومة الخدمات المقدمة داخل الحرم المكي الشريف هذا العام من خلال رقمنة سفر إفطار رمضان المبارك داخل المسجد الحرام.

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إجراءات يجب اتخاذها وقت حدوث الزلزال

الحماية من الزلزال

أعلنت جمعية الهلال الأحمر المصري، عن عدة إجراءات يجب اتخاذها وقت حدوث الزلزال.

 وأوضحت الهلال الأحمر، عبر موقعها الإلكتروني، أنه في حالة التواجد داخل المنزل ضرورة الالتزام بالهدوء.

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أستاذ دراسات بيئية يوضح جهود الدولة فى حماية وتطوير المحميات الطبيعية

محمية طبيعية

أوضح الدكتور عبدالمسيح سمعان، أستاذ الدراسات البيئية، جهود الدولة في حماية وتطوير المحميات الطبيعية، قائلا: "إن التنوع البيولوجي يقصد به جميع الكائنات الحية، سواء النباتية أو الحيوانية أو الدقيقة".

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وائل لطفي

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