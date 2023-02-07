الثلاثاء 07 فبراير 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

إجراءات يجب اتخاذها وقت حدوث الزلزال

الحماية من الزلزال
الحماية من الزلزال

أعلنت جمعية الهلال الأحمر المصري، عن عدة إجراءات يجب اتخاذها وقت حدوث الزلزال.

 وأوضحت الهلال الاحمر، عبر موقعها الإلكتروني، أنه في حالة التواجد داخل المنزل ضرورة الالتزام بالهدوء وعدم محاولة الهروب منه، ولابد من الاختباء سريعا و الجلوس تحت طاولة.

وأشارت إلى ضرورة إطفاء مصادر النار مثل الموقد وغيرها إذا كان قريبا منها وتجنب إشعال أي نار أو شعلة، بالإضافة إلى الاهتمام بالأطفال وطمئنتهم سواء في المنزل او في أي مكان آخر.

وأضافت أنه فى حالة التواجد خارج المنزل ضرورة الابتعاد عن المباني والذهاب اتجاه الأماكن الخالية مثل الحدائق والساحات.

أما فى حالة قيادة السيارة لابد من الوقوف بأسرع وقت ممكن مع تجنب المرور من خلال الأنفاق أو تحت الجسور أو فوقها، وتجنب استخدام المصاعد لأنها قد تكون عرضة للعطل والسقوط أثناء الزلازل، وأيضا عدم العودة للمنزل مرة أخرى قبل التأكد من سلامته.


بعد حدوث الزلازل

وأكدت أنه بعد حدوث الزلزال، لابد من ملاحظة شكل المنزل إذا كان فى حالة إنشائية سيئة أو معرض للانهيار ففى هذه الحالة لابد من الهروب منه بحذر شديد وتجنب سقوط حائط السقف أثناء الهروب، بالإضافة إلى الاستعداد النفسي للهزات الأرضية اللاحقة وعدم استغراب حدوثها.

وأوضحت أنه لابد من التأكد من صلاحية الوصلات الكهربائية وتوصيلات الغاز قبل استعمال أي نوع من النار في المنزل.

وأشارت إلى ضرورة التذكير بأن الهزات اللاحقة قد تسبب سقوط أجزاء من المباني المتأثرة بالهزة الرئيسية لذلك ضرورة الحرص على إزالة الأنقاض والأجزاء الآيلة للسقوط بسبب الهزات اللاحقة وتجنب المرور أمام مثل هذه الأنقاض.

وتغطي فروع جمعية الهلال الأحمر المصري محافظات الجمهورية من خلال 27 فرعًا في محافظات: مرسى مطروح، الوادي الجديد، بورسعيد، الإسماعيلية، شمال سيناء، القاهرة، الجيزة، الإسكندرية، السويس، جنوب سيناء، الشرقية، دمياط، المنيا، المنوفية، الدقهلية، كفرالشيخ، الغربية، أسوان، القليوبية، البحيرة، الفيوم، بني سويف، أسيوط، الأقصر، سوهاج، قنا، والبحر الأحمر.

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إجراءات يجب اتخاذها وقت حدوث الزلزال
إجراءات يجب اتخاذها وقت حدوث الزلزال
إجراءات يجب اتخاذها وقت حدوث الزلزال
إجراءات يجب اتخاذها وقت حدوث الزلزال
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