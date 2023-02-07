نضال الشافعى يكشف أسباب ابتعاده عن الكوميديا

حققق الفنان نضال الشافعي حالة نجاح كبيرة خلال الايامغ الماضية باشتراكه في حكاية "الروليت" أمام الفنانة نجلاء بدر، حيث حصدا الثنائي حالة نجاح كبيرة .

ويقدم الشافعي خلال الفترة المقبلة عمليين أولهما: الإمام الشافعي مع خالد النبوي، والثاني: 13 تموز وهم عمل سينمائي ينتمي لأعمال الدراما، ليبتعد عن الكوميديا تمامًا في العمليين.

وعن أسباب الابتعاد عن الكوميديا، قال الشافعي للدستور: "هناك أسباب عديدة جعلتني ابتعد عن الكوميديا، فالشعب المصري له مذاق كوميدي كبير، لذا ففكرة أن تجعله يضحك أمر صعب، وهذا ليس معتمد على الفنان فقط، فلابد إن يكون هناك سيناريو جيد يجعله يضحك من قلبه، لذا فأنا أبحث عن العمل الكوميدي الحقيقي، الذي يجعل المشاهد يسعد خلاله متابعته لهذا العمل، وليس مجرد تقديم عمل أسمه كوميدي ولا يقدم أي شىء يجعل المتلقي سعيد ويبتسم من قلبه، ومع ذلك أتمنى أن أقدم عمل كوميدي قريبًا" .

وعن الشخصية الذي يود تقديمها قال: "هناك الكثير من القمم الموجودة في التاريخ وخاصة الإسلامي، فأنا أتمنى تقديم على سبيل المثال شخصية طارق بن زياد وخالد بن الوليد، فهما قادة عظام في التاريخ الإسلامي ، وأنا دائمًا ما أتمنى أن يكون في تاريخي أعمال تظل راسخة في وجدان المشاهد، وخاصة إذا كانت تفيد الجمهور وتتناول أمور جيدة" .