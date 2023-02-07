أستاذ دراسات بيئية يوضح جهود الدولة فى حماية وتطوير المحميات الطبيعية

أوضح الدكتور عبد المسيح سمعان، أستاذ الدراسات البيئية، جهود الدولة في حماية وتطوير المحميات الطبيعية، قائلاً: "إن التنوع البيولوجي يقصد به جميع الكائنات الحية، سواء النباتية أو الحيوانية أو الدقيقة".

وأضاف سمعان، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “حديث الأخبار”، المذاع عبر فضائية extra news الذي تقدمه الإعلامية ريهام السهلي، أن التنوع البيولوجي يتناول ثلاثة أشياء، أهمها تنوع الأنواع، ثم تنوع داخل النوع الواحد، ثم تنوع البيئات التي تعيش فيه الكائنات الحية.

وأوضح أن التنوع البيولوجي العظيم له فوائد كثيرة جدًا في الغذاء والطب والصناعة والسياحة والنظم البيئية، لإنسان يعيش على هذه الفوائد، لافتاً إلى أن الدولة المصرية بذلت الكثير من الجهود في مجال تطوير المحنيات الطبيعية.

وأشار إلى أن مصر بذلت جهود كبيرة جدًا في مجال تطوير المحميات الطبيعية لافتاً إلى أن المساحة الطبيعية للمحمية تقدر بـ أكثر من 15% من المساحة الكلية لمصر، ومنها محمية راس محمد، والحدائق الوطنية .

وأكد أن مصر وضعت خطة وطنية تتضمن إقامة المحميات الطبيعية، والتوسع فيها، بالإضافة إلى انشاء بنك للجينات الطبيعية ، معقبا:"أن عدد المحميات في مصر يبلغ 30 محمية طبيعية".