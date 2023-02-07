الثلاثاء 07 فبراير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

أسعار النحاس اليوم الثلاثاء 7 فبراير 2023 في التعاملات الصباحية

ارشيفي
ارشيفي

واصلت أسعار النحاس استقرارها في الأسواق اليوم الثلاثاء 7  فبراير، ويعتبر خام النحاس من الخامات المهمة والتي تتدخل في العديد من الصناعات والتي من أهمها صناعة الذهب.

وجاءت الأسعار كالتالي:

سعر كيلو النحاس اليوم الثلاثاء 7 فبراير 2023 

 –  سجل سعر كيلو النحاس من 190 إلى 207 جنيهات للكيلو.

– سجل سعر طن النحاس 207000 جنيه للطن.

– سجل سعر الرفوف من نحاس أصفر لون أحمر 299 جنيهًا.

سعر كيلو النحاس الخردة اليوم الثلاثاء 7  فبراير 

– سجل سعر كيلو نحاس أحمر خردة خشن 157 جنيهًا للكيلو.

– تراوح سعر كيلو النحاس الأحمر الخردة ناعم من 80 إلى 145 جنيهًا.

أخبار حالة الطقس اليوم الثلاثاء 7-2-2023 ودرجات الحرارة المتوقعة

سعر الدولار اليوم الثلاثاء 7-2-2023 فى مصر تحديث يومى

سعر كيلو النحاس الأحمر والأصفر اليوم الثلاثاء 7 فبراير 2023

– سجل سعر طن النحاس الأحمر الخردة لامع من 70 جنيهًا إلى 160 جنيهًا.

– سجل سعر كيلو النحاس الأصفر الخردة 105 جنيهات.

– يتراوح سعر سلك النحاس معزول من 10 إلى 20 جنيهًا.

وأشار تقرير صادر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، إلى ارتفاع قيمة صادرات مصر من النحاس ومصنوعاته، لتسجل 218 مليون دولار خلال النصف الأول من العام الجاري، مقابل 148 مليون دولار خلال نفس الفترة من 2021 بنسبة 47%.

وأوضح التقرير ارتفاع قيمة صادرات مصر من النحاس ومصنوعاته، لتسجل 218 مليون دولار خلال النصف الأول من العام الماضي 2022، مقابل 148 مليون دولار خلال نفس الفترة من 2021، بنسبة 47%. 

وأوضح أنه تم التصدير إلى 37 دولة، حيث استحوذت 10 دول على 97,9% من إجمالي صادرات النحاس المصري ومصنوعاته، تصدرتها المملكة العربية السعودية بقيمة 118,347 مليون دولار مقابل 1,763 مليون دولار، بنسبة نمو بلغت 6614%.

سعر كيلو النحاس اليوم الثلاثاء 7 فبراير سعر كيلو النحاس الخردة اليوم الثلاثاء سعر كيلو النحاس الأحمر والأصفر اليوم الثلاثاء سجل سعر كيلو النحاس الأصفر سعر كيلو نحاس أحمر خردة خشن

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