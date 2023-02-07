أخبار حالة الطقس اليوم الثلاثاء 7-2-2023 ودرجات الحرارة المتوقعة

أعلنت الهيئة القومية للأرصاد الجوية حالة الطقس اليوم الثلاثاء 7-2-2023 ودرجات الحرارة المتوقعة في المحافظات، حيث تستخدم أجهزة الأجهزة والمعدات في التقاط صور لطبقات الجو العليا وحركة الرياح وقوتها لتوقع الحالة الجوية خلال الفترة المقبلة في كافة محافظات الجمهورية.

حالة الطقس اليوم الثلاثاء 7-2-2023 ودرجات الحرارة المتوقعة

وأعلنت الهيئة القومية للأرصاد الجوية تفاصيل حالة الطقس اليوم الثلاثاء 7-2-2023 ودرجات الحرارة المتوقعة، حيث أكدت أن ليلة باردة تشهدها جميع محافظات الجمهورية، بسبب كتل هوائية باردة تهب عبر شمال شرق أوروبا ومنها إلى مدن البحر المتوسط، ويتوقع خبراء الأرصاد أن تنخفض درجات الحرارة انخفاضا ملحوظا لا تقل عن 10 درجات خاصة في ساعات الليل المتأخرة.

وتشهد المناطق التي لها ظهير صحراوي انخفاضا كبيرا في الحرارة، خاصة في ساعات الليل، مما يزيد الإحساس ببرودة الطقس، وتتكاثر السحب على محافظات شمال البلاد قد يصحبها سقوط أمطار بدرجات متفاوتة، وتزيد من برودة الطقس، وترتفع الأمواج بشكل كبير لتصل إلى 6 أمتار بسبب نشاط الرياح في البحرين الأحمر والمتوسط.



درجات الحرارة المتوقعة في المحافظات

درجة الحرارة المتوقعة في محافظة القاهرة العظمى 15 والصغرى 9 درجات.

درجة الحرارة المتوقعة في محافظة الإسكندرية العظمى 15 والصغرى 10 درجات.

درجة الحرارة المتوقعة في محافظة أسيوط العظمى 17 والصغرى 5 درجات.

درجة الحرارة المتوقعة في محافظة شمال سيناء العظمى 22 والصغرى 12 درجات.

درجة الحرارة المتوقعة في محافظة المنيا العظمى 21 والصغرى 9 درجات.

درجة الحرارة المتوقعة في محافظة الأقصر العظمى 21 والصغرى 9 درجات.

درجة الحرارة المتوقعة في محافظة أسوان العظمى 21 والصغرى 9 درجات.

درجة الحرارة المتوقعة في محافظة سوهاج العظمى 21 والصغرى 9 درجات.

درجات الحرارة في العواصم العربية والعالمية

درجة الحرارة المتوقعة في الرياض العظمى 31 والصغرى 16 درجات.

درجة الحرارة المتوقعة في عمان العظمى 17 والصغرى 8 درجات.

درجة الحرارة المتوقعة في أبوظبي العظمى 31 والصغرى 26 درجات.

درجة الحرارة المتوقعة في بكين العظمى 8 والصغرى 1 درجات.

درجة الحرارة المتوقعة في لندن العظمى -3 والصغرى -6 درجات.

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