الثلاثاء 07 فبراير 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

سعر الدولار اليوم الثلاثاء 7-2-2023 فى مصر تحديث يومى

سعر الدولار
سعر الدولار

ينشر موقع «الدستور» سعر الدولار اليوم الثلاثاء 7-2-2023 في البنوك المصرية وشركات الصرافة المرخصة وفقًا للوحة التعاملات المالية والتي يتم تحديثها باستمرار وفقًا لحالة العرض والطلب، حيث شهدت العملة الأمريكية ارتفاعًا في أسعار الصرف خلال الشهور الماضية؛ بسبب قرار البنك المركزي المصري بوضع سعر مرن للجنيه مقابل العملات الأجنبية.

سعر الدولار اليوم الثلاثاء في مصر تحديث يومي 

استقرار في سعر الدولار اليوم الثلاثاء 7-2-2023 في البنوك المصرية في منتصف الأسبوع المصرفي الحالي، وذلك عقب كسر حاجز الـ30 جنيهًا منذ بداية العام وهي كما يلي:

سجل سعر الدولار الأمريكي في البنك المركزي المصري نحو 30.21 جنيه للشراء و 30.31 جنيه للبيع.

بلغت قيمة الدولار في البنك الأهلي المصري نحو 30.13 جنيه للشراء و 30.23 جنيه للبيع.

وصل سعر تداول الدولار الأمريكي في بنك مصر إلى 30.13 جنيه للشراء و 30.23 جنيه للبيع.

قدر الدولار الأمريكي في بنك الإسكندرية بنحو 30.23 جنيه للشراء و 30.33 جنيه للبيع.

أسعار الدواجن والبيض اليوم الاثنين للمستهلك وسبب ارتفاعها في الأسواق


 

يتداول الدولار الأمريكي في البنك التجاري الدولي CIB بنحو 30.23 جنيه للشراء و 30.33 جنيه للبيع.


في مصرف أبوظبي الإسلامي سجل الدولار نحو 30.28 جنيه للشراء و 30.33 جنيه للبيع.


في بنك فيصل الإسلامي وصل الدولار إلى 30.23 جنيه للشراء و 30.33 جنيه للبيع.


في بنك التنمية والتعمير سجل الدولار نحو 30.23 جنيه للشراء و 30.33 جنيه للبيع.


في بنك القاهرة وصل سعر صرف الدولار إلى 30.23 جنيه للشراء و 30.33 جنيه للبيع.


في بنك الإمارات دبي الوطني وصل الدولار الأمريكي إلى 30.23 جنيه للشراء و 30.33 جنيه للبيع.


في بنك قناة السويس سجل الدولار نحو 30.15 جنيه للشراء و 30.25 جنيه للبيع.

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سعر الريال السعودي اليوم الأثنين الموافق 6 فبراير 2023

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تراجع أسعار الأعلاف اليوم الإثنين 6 فبراير 2023 في مصر


في بنك المصرف المتحد سجل الدولار نحو 30.23 جنيه للشراء و 30.33 جنيه للبيع.

في بنك التعمير والإسكان سجل الدولار نحو 30.23 جنيه للشراء و 30.33 جنيه للبيع.

في بنك كريدي أجريكول وصل الدولار إلى 30.23 جنيه للشراء و 30.33 جنيه للبيع.

في بنك البركة الإسلامي سجل الدولار نحو 30.23 جنيه للشراء و 30.33 جنيه للبيع.

 

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