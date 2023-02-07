الثلاثاء 07 فبراير 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تكنولوجيا

شركات التكنولوجيا تخطط لإطلاق خدمة روبوت على غرار «شات بوت»

شات بوت
شات بوت

قالت صحيفة "جلوبال تايمز" الصينية، إن روبوت الدردشة "شات بوت" الذي يحظى بتقدير كبير ، يثير رواجًا عالميًا ويثير الإثارة داخل مجتمع الذكاء الاصطناعي الصيني مؤخرًا.

قالت الصحيفة، أفادت تقارير أن شركة التكنولوجيا الصينية العملاقة بايدو تخطط لإطلاق خدمة روبوت محادثة AI مماثلة لخدمة "شات بوت" ، والتي قد يتم الكشف عنها في مارس ، مع دمج النسخة الأولية في خدمة البحث الخاصة بها، وسيسمح للمستخدمين بتلقي نتائج بحث المحادثة.

أشاد Robin Li ، الرئيس التنفيذي لشركة "بايدو" ، بالمشروع باعتباره "يقود إصلاح الأجيال في تجربة البحث" ، قائلاً أن التكنولوجيا ذات الصلة قد وصلت إلى نقطة حرجة، وان استكشافات الصين أمر طموح ومثير، لكننا نعتقد أنه قابل للتحقيق لأن التكنولوجيا وصلت إلى نقطة حرجة، وستصبح تقنيات مثل خدمة "شات بوت"  شائعة ، ولكن كيفية تطبيقها على سيناريوهات البحث أكثر صعوبة في استكشافها من التقنية نفسها.

أكد التقرير أن مئات الملايين من الناس يستفيدون كل يوم، وتحسن كفاءتهم بشكل كبير؟ ولدينا فرصة كبيرة في هذا الصدد، وقال العديد من الأشخاص المقربين من الموضوع لصحيفة جلوبال تايمز ، رافضين الكشف عن مزيد من التفاصيل: “لدى بايدو خطط (لصنع) مثل هذه الأداة ، وتم تسريع البحث في نهاية عام 2022”.

وكانت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، قالت إن "شات بوت"، وهو روبوت محادثة قوي جديد للذكاء الاصطناعي تم طرحه للجمهور في أواخر العام الماضي، يمكنه صياغة النكات ورموز الكمبيوتر العاملة والتخمين في التشخيصات الطبية وإنشاء ألعاب هاري بوتر النصية.

وأشارت الصحيفة الأمريكية في تقرير، إلى أن الروبرت شات بوت ، يمكنها أيضًا كتابة المقالات وحل مجموعات المشكلات ، وهي حقيقة "تسببت في ذعر العديد من المعلمين" ، كما يشير الصحفي كيفن روز.
ولفت الصحيفة، إلى أن بعض المناطق التعليمية حظرت بالفعل هذه التكنولوجيا الجديدة، ويحاول الآخرون تعليم الطلاب كيفية استخدامه بطريقة مسؤولة.

التكنولوجيا الذكاء الاصطناعي الرئيس التنفيذي الكمبيوتر هاري بوتر

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وائل لطفي

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