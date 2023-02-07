الثلاثاء 07 فبراير 2023
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

زوج في قضية نصب: زوجتي هي المتهمة الوحيدة ولم أكن على علم بأفعالها

حبس سيدة وزوجها،
حبس سيدة وزوجها،

أمرت نيابة السلام الجزئية، أمس الإثنين، حبس سيدة وزوجها، 4 أيام على ذمة التحقيقات؛ لاتهامها بالنصب علي صاحب شركة وادعاء عملها في الحكومة وتحصلت منه علي مبلغ مالي، بالاشتراك مع زوجها.

تبلغ لقسم شرطة السلام ثان من أمين مخزن بإحدى الشركات، بأنه حال تواجده بمحل عمله حضرت إليه سيدة ادعت أنها من إحدى الجهات الحكومية لفحص إجراءات تراخيص الشركة.

وطلبت منه مبلغ مالى رسوم انتقال المعاينة‎، فضلًا عن تواصلها مع مالك الشركة وطلبت منه تحويل مبلغ مالى آخر لإنهاء الإجراءات، وتم تسليمها وتحويل المبالغ المالية المطلوبة.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات وبالاستعانة بالتقنيات الفنية الحديثة وتتبع خط سير المذكورة، أمكن التوصل إلى قيام المشكو فى حقها باستقلال سيارة صحبة أحد الأشخاص.

وبتكثيف التحريات أمكن تحديد مرتكبى الواقعة وتبين أنهما (سيدة وزوجها – لهما معلومات جنائية).

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الإسماعيلية تم استهدافهما وأمكن ضبطهما.. وعثر بحوزتهما على (السيارة المستخدمة فى ارتكاب الواقعة "مستأجرة"- مبلغ مالى- عدد 3 هواتف محمولة.

وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة على النحو المشار إليه وأضافت المتهمة بقيامها بالاستيلاء على المبلغ المالى المُشار إليه بأسلوب "النصب وانتحال الصفة"، باستدعاء المجنى عليه تعرف على المتهمة، واتهمهما بالسرقة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.

وكشف مصدر أمني أن المتهم أنكر علاقته بالواقعة وأرشد عن زوجته بأنها المتهمة الوحيدة وأنه كان يقوم بتوصيلها فقط أثناء عمليات النصب الخاصة بها عن طريق سيارته المستأجرة وأنه لم يكن على علم بأفعالها، ولكن زوجته أكدت أنه كان يشاركها في كل عمليات النصب والاحتيال ويخطط لها.

الاستيلاء على التقنيات الفنية التو التقنيات الفنية الحديثة الاحتيال الاستعانة

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