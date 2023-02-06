غدا.. محاكمة أمريكي هارب و11 مصرياً بتهمة تهريب 586 قطعة آثار

تنظر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالعباسية، غدا الثلاثاء، محاكمة أمريكي هارب و11 مصرياً بتهمة تهريب 586 قطعة آثار .

تعقد الجلسة برئاسة المستشار سرور محمد أحمد، وعضوية المستشارين السيد أحمد عبده ومحمد مصطفى عبيد وسكرتارية أحمد كمال.

وكانت أحالت النيابة العامة أمريكياً و11 مصرياً للجنايات لاتهامهم بتهريب 586 قطعة آثار مصرية بعدما تم ضبط الأمريكي في فبراير الماضي داخل مطار جون كنيدي، حيث تم ضبطه ومعه تلك القطعة الأثرية مغلفة فى 3 حقائب كان في طريقه إلى نقلها لولاية نيويورك بهدف بيعها ومن بين المضبوطات قطع تعود إلى ما يزيد على 4 آلاف عام.