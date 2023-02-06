«إياتا»: 64.4% ارتفاعا في حركة السفر خلال 2022

أعلن الاتحاد الدولي للنقل الجوي (IATA)، أن قطاع السفر الجوي والسياحة استمر في التعافي من أثار كورونا خلال عام 2022، وأظهر مؤشرات قوية لاستعادة حركة الطيران كما كانت عليه قبل الجائحة.

وذكر الاتحاد، في بيانه: “ارتفاع إجمالي حركة السفر في عام 2022 بنسبة 64.4٪ مقارنة بعام 2021، وعلى الصعيد العالمي، بلغت حركة السفر لعام 2022 بالكامل 68.5٪ من مستويات ما قبل الجائحة (2019)، فيما ارتفع إجمالي حركة السفر في ديسمبر 2022 بنسبة 39.7٪ مقارنة بشهر ديسمبر 2021 ووصل إلى 76.9٪ عن مستوى ديسمبر 2019”.

وسجلت الحركة الدولية في 2022 ارتفاعًا بنسبة 152.7٪ مقابل 2021، ووصلت إلى 62.2٪ من مستويات عام 2019، وفي شهر ديسمبر وحدة ارتفعت حركة السفر الدولية بنسبة 80.2٪ عن ديسمبر 2021، لتصل إلى 75.1٪ من المستوى في ديسمبر 2019.

كما ارتفعت حركة السفر الداخلي لعام 2022 بنسبة 10.9٪ مقارنة بالعام السابق، وبلغت 79.6٪ من مستوى العام 2019 بأكمله، وارتفعت حركة السفر المحلية في شهر ديسمبر 2022 بنسبة 2.6٪ مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي وبلغت 79.9٪ من حركة السفر في ديسمبر 2019.

وقال ويلي والش، المدير العام الاتحاد النقل الجوي الدولي إن صناعة السفر عام 2022 في حالة أقوى بكثير مما دخلت، حيث رفعت معظم الحكومات قيود السفر الخاصة بـ COVID-19 خلال العام واستفاد الناس من استعادة حريتهم في السفر، ومن المتوقع أن يستمر هذا الزخم في العام الجديد، على الرغم من ردود فعل بعض الحكومات المفرطة لمحاولة إعادة فتح الصين.

وفيما يخص المناطق، سجلت خطوط طيران آسيا والمحيط الهادئ زيادة بنسبة 363.3٪ في حركة السفر الدولية لعام 2022 للعام بأكمله مقارنة بعام 2021، مما يحافظ على أقوى معدل سنوي بين المناطق، وزادت السعة 129.9٪ وارتفع عامل الحمولة 37.3 نقطة مئوية إلى 74.0٪، وارتفعت حركة السفر في ديسمبر 2022 بنسبة 302.7٪ مقارنة بشهر ديسمبر 2021.

كما ارتفعت حركة مرور شركات النقل الأوروبية للعام بأكمله بنسبة 132.2٪ مقابل عام 2021، وزادت السعة بنسبة 84.0٪، وارتفع عامل الحمولة بنسبة 16.7 نقطة مئوية إلى 80.6٪، وبالنسبة لشهر ديسمبر، ارتفع الطلب بنسبة 46.5٪ مقارنة بنفس الشهر من عام 2021.