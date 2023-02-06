الإثنين 06 فبراير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«إياتا»: 64.4% ارتفاعا في حركة السفر خلال 2022

طيران
طيران

أعلن الاتحاد الدولي للنقل الجوي (IATA)، أن قطاع السفر الجوي والسياحة استمر في التعافي من أثار كورونا خلال عام 2022، وأظهر مؤشرات قوية لاستعادة حركة الطيران كما كانت عليه قبل الجائحة.

وذكر الاتحاد، في بيانه: “ارتفاع إجمالي حركة السفر في عام 2022 بنسبة 64.4٪ مقارنة بعام 2021، وعلى الصعيد العالمي، بلغت حركة السفر لعام 2022 بالكامل 68.5٪ من مستويات ما قبل الجائحة (2019)، فيما ارتفع إجمالي حركة السفر في ديسمبر 2022 بنسبة 39.7٪ مقارنة بشهر ديسمبر 2021 ووصل إلى 76.9٪ عن مستوى ديسمبر 2019”.

وسجلت الحركة الدولية في 2022 ارتفاعًا بنسبة 152.7٪ مقابل 2021، ووصلت إلى 62.2٪ من مستويات عام 2019، وفي شهر ديسمبر وحدة ارتفعت حركة السفر الدولية بنسبة 80.2٪ عن ديسمبر 2021، لتصل إلى 75.1٪ من المستوى في ديسمبر 2019.

كما ارتفعت حركة السفر الداخلي لعام 2022 بنسبة 10.9٪ مقارنة بالعام السابق، وبلغت 79.6٪ من مستوى العام 2019 بأكمله، وارتفعت حركة السفر المحلية في شهر ديسمبر 2022 بنسبة 2.6٪ مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي وبلغت 79.9٪ من حركة السفر في ديسمبر 2019.

وقال ويلي والش، المدير العام الاتحاد النقل الجوي الدولي إن صناعة السفر عام 2022 في حالة أقوى بكثير مما دخلت، حيث رفعت معظم الحكومات قيود السفر الخاصة بـ COVID-19 خلال العام واستفاد الناس من استعادة حريتهم في السفر، ومن المتوقع أن يستمر هذا الزخم في العام الجديد، على الرغم من ردود فعل بعض الحكومات المفرطة لمحاولة إعادة فتح الصين.

وفيما يخص المناطق، سجلت خطوط طيران آسيا والمحيط الهادئ زيادة بنسبة 363.3٪ في حركة السفر الدولية لعام 2022 للعام بأكمله مقارنة بعام 2021، مما يحافظ على أقوى معدل سنوي بين المناطق، وزادت السعة 129.9٪ وارتفع عامل الحمولة 37.3 نقطة مئوية إلى 74.0٪، وارتفعت حركة السفر في ديسمبر 2022 بنسبة 302.7٪ مقارنة بشهر ديسمبر 2021.

كما ارتفعت حركة مرور شركات النقل الأوروبية للعام بأكمله بنسبة 132.2٪ مقابل عام 2021، وزادت السعة بنسبة 84.0٪، وارتفع عامل الحمولة بنسبة 16.7 نقطة مئوية إلى 80.6٪، وبالنسبة لشهر ديسمبر، ارتفع الطلب بنسبة 46.5٪ مقارنة بنفس الشهر من عام 2021.

السفر الجوي السياحة كورونا حركة الطيران الاتحاد النقل الجوي الدولي صناعة السفر

رئيس التحرير

وائل لطفي

منتدى الشباب.. العمل لمواجهة الأزمة

الأكثر قراءة

ظهرت الآن.. نتيجة الشهادة الاعدادية 2023 بالاسم جميع المحافظات

ظهرت الآن.. نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة البحيرة 2023

ظهرت.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة الدقهلية 2023 برقم الجلوس

موعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الدقهلية 2023 الترم الأول

بالاسم ورقم الجلوس.. تعرف على نتيجة الشهادة الإعدادية بسوهاج 2023

النهارده كام طوبة 2023 في التاريخ القبطي| ورقة نتيجة اليوم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

القس. رفعت فكرى

اليوم العالمى للأخوة الإنسانية

جمال رشدي

السياحة الدينية وكنيسة شهداء الوطن والأيمان بالعور ‏

منى رجب

عيد الحب فى وجود المنصات ومواقع التواصل الاجتماعى

ماجد حبته

رسائل الرئيس للصحفيين العرب

عبدالوهاب داود

سيرة المحبة.. فوزى وأشرف و34 جميلًا                                                                  

الحسين عبدالرازق

لوجه الله والوطن!

رشا عبدالمنعم

«حتشبسوت».. عرض مسرحى يناقش الأنوثة والسلطة

ماجد حبته

زيارة رئيس وزراء رومانيا

صور

الأطفال يزينون معرض القاهرة للكتاب 2023

مسرح العرائس في ختام فعاليات معرض الكتاب

ختام فعاليات معرض الكتاب 2023

محطة تل أبيب

المزيد

خبرة الكوارث.. كيف يمكن لإسرائيل مساعدة تركيا بعد الزلزال؟

بناء على طلب أنقرة.. إسرائيل ترسل وفدًا إغاثيًا إلى تركيا لمواجهة تداعيات الزلزال

حمد بن جاسم: إذا كان السودان يعتقد أن العلاقات مع إسرائيل ستقربه من أمريكا فهو واهم