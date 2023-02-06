الإثنين 06 فبراير 2023
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سياسي

برلماني يطالب بـ«خطة واضحة» لحماية الإسكندرية من النحر البحري

النائب محمود عصام
النائب محمود عصام

تقدم محمود عصام، عضو مجلس النواب عن محافظة الإسكندرية، بطلب إحاطة للمستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، ووجهه لكل من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء ووزير التنمية المحلية ووزيرة البيئة بشأن الهبوط الأرضي بكورنيش سيدي بشر بالإسكندرية وأهمية أن نكون أمام إجراءات حاسمة لحماية الشواطئ من ظاهرة النحر البحرى.

وأكد عصام، في طلب الإحاطة، بأن محافظة الإسكندرية شهدت موجة جديدة من الطقس السيئ، حيث الرياح العاتية وارتفاع الأمواج، ما تسبب في شرخ بأرضية الكورنيش خاصة فى منطقة سيدى بشر، تبعه تهدم جزء من الكورنيش وتهدم الأرضية، وتحديدا بشاطئ ادوارد خراط بسيدي بشر حيث هبوطا أرضيا في البلازا الخاصة بالشاطئ وميل سور الكورنيش وإنشقاق طولي في الرصيف قدر بـ٢٠ مترا.

ولفت عضو مجلس النواب، إلى أن شاطئ سيدى بشر يعد هو أكثر شواطئ الإسكندرية تأثرا بالنوات ، حيث شهد الشاطئ آثارا مدمرة لحقت به، بفعل نوة "باقى المكنسة" فى بداية هذا الشتاء والتى تتميز بالتيارات البحرية الشديدة و ارتفاع الأمواج، ما أدى إلى نحر وتآكل الشاطئ،و تهدم سلم البرجولة المتواجدة على الشاطئ، كما تهدم تماما السلم المؤدى إلى الشاطئ، بعد النحر والتآكل التى تعرضت لها الرمال أسفل السلم المؤدى إلى الشاطئ مباشرة.

وأكد عصام أن تكرار مثل هذه المشاهد وصولا لما حدث مؤخرا يؤكد أهمية أن نكون أمام إجراءات حاسمة يتم اتخاذها لحماية الإسكندرية من ظاهرة النحر البحري بعد أن وصلت لمستويات مقلقة فهي الآن لا تنحر في الشاطئ الذي تآكل واختفى بل صعدت إلى الطريق.

ارتفاع الامواج الهبوط الارضي الإسكندرية الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء النائب محمود عصام أول تحرك برلماني بكورنيش سيدي بشر منطقة سيدي بشر

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