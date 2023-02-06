أمين الجامعة العربية يعزى سوريا وتركيا فى ضحايا الزلزال

وجّه أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، برقيتي عزاء لكل من وزير خارجية سوريا وتركيا، معربًا عن خالص المواساة في هذا المصاب الجلل، داعيًا الله عز وجل أن يتغمد الضحايا بواسع الرحمة وبالشفاء العاجل للمصابين.

وعبر أبو الغيط في عزائه عن التضامن مع الشعبين السوري والتركي في هذه الأوقات العصيبة متمنيًا أن تعبر المحنة وأن يحفظ الله البلاد من كل سوء.

ودعا الأمين العام لجامعة الدول العربية، المجتمع الدولي إلى تقدم الاغاثة الطارئة للمناطق المنكوبة في الشمال السوري جراء الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا وسوريا وتأثر به عدد من دول المنطقة فجر اليوم الاثنين.

وأوضح جمال رشدي المتحدث الرسمي باسم الأمين العام، أن الأمين العام أعرب عن تعازيه لاسر الضحايا الذين سقطوا جراء هذا الزلزال وتمنياته بالشفاء العاجل للمصابين في كل من سوريا وتركيا.

وأضاف رشدي أن الجامعة العربية تناشد منظمات الاغاثة الدولية والمنظمات الانسانية بالتحرك الفوري لتقديم جهود الاغاثة والمساعدات الانسانية اللازمة لمواجهة تداعيات هذه الكارثة من منظور إنساني بعيدًا عن أي تسييس.