الإثنين 06 فبراير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

أمين الجامعة العربية يعزى سوريا وتركيا فى ضحايا الزلزال

أحمد أبو الغيط
أحمد أبو الغيط

وجّه أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، برقيتي عزاء لكل من وزير خارجية سوريا وتركيا، معربًا عن خالص المواساة في هذا المصاب الجلل، داعيًا الله عز وجل أن يتغمد الضحايا بواسع الرحمة وبالشفاء العاجل للمصابين.

وعبر أبو الغيط في عزائه عن التضامن مع الشعبين السوري والتركي في هذه الأوقات العصيبة متمنيًا أن تعبر المحنة وأن يحفظ الله البلاد من كل سوء.

ودعا الأمين العام لجامعة الدول العربية، المجتمع الدولي إلى تقدم الاغاثة الطارئة للمناطق المنكوبة في الشمال السوري جراء الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا وسوريا وتأثر به عدد من دول المنطقة فجر اليوم الاثنين.

وأوضح جمال رشدي المتحدث الرسمي باسم الأمين العام، أن الأمين العام أعرب عن تعازيه لاسر الضحايا الذين سقطوا جراء هذا الزلزال وتمنياته بالشفاء العاجل للمصابين في كل من سوريا وتركيا.

وأضاف رشدي أن الجامعة العربية تناشد منظمات الاغاثة الدولية والمنظمات الانسانية بالتحرك الفوري لتقديم جهود الاغاثة والمساعدات الانسانية اللازمة لمواجهة تداعيات هذه الكارثة من منظور إنساني بعيدًا عن أي تسييس.

أحمد أبو الغيط الدول العربية وزير خارجية سوريا سوريا تركيا المصاب

رئيس التحرير

وائل لطفي

منتدى الشباب.. العمل لمواجهة الأزمة

الأكثر قراءة

ظهرت الآن.. نتيجة الشهادة الاعدادية 2023 بالاسم جميع المحافظات

ظهرت الآن.. نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة البحيرة 2023

لينك نتيجة الصف الأول الثانوي الترم الأول 2023

موعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الدقهلية 2023 الترم الأول

بالاسم ورقم الجلوس.. تعرف على نتيجة الشهادة الإعدادية بسوهاج 2023

ظهرت.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة الدقهلية 2023 برقم الجلوس

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى رجب

عيد الحب فى وجود المنصات ومواقع التواصل الاجتماعى

ماجد حبته

رسائل الرئيس للصحفيين العرب

عبدالوهاب داود

سيرة المحبة.. فوزى وأشرف و34 جميلًا                                                                  

الحسين عبدالرازق

لوجه الله والوطن!

رشا عبدالمنعم

«حتشبسوت».. عرض مسرحى يناقش الأنوثة والسلطة

ماجد حبته

زيارة رئيس وزراء رومانيا

محمود خليل

«الحلم الغامض».. و«رجل الأقدار»

محمد العسيري

يعنى إيه معرض كتاب؟

صور

الأطفال يزينون معرض القاهرة للكتاب 2023

مسرح العرائس في ختام فعاليات معرض الكتاب

ختام فعاليات معرض الكتاب 2023

محطة تل أبيب

المزيد

خبرة الكوارث.. كيف يمكن لإسرائيل مساعدة تركيا بعد الزلزال؟

بناء على طلب أنقرة.. إسرائيل ترسل وفدًا إغاثيًا إلى تركيا لمواجهة تداعيات الزلزال

حمد بن جاسم: إذا كان السودان يعتقد أن العلاقات مع إسرائيل ستقربه من أمريكا فهو واهم