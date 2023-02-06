تخدم 13 ألف مواطن.. مشروع الصرف الصحي بالقرى المبللة يدخل الخدمة بالفيوم

أكد المهندس محمد عبدالجليل النجار، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحى بالفيوم، أنه تم الانتهاء من أعمال مشروع الصرف الصحي بقرية السعيدية بمركز سنورس، لخدمة 13 ألف مواطن حيث تم توفيرالاعتمادات المالية اللازمة من أجل الانتهاء من مشروعات الصرف الصحي المتوقفة والتى تعرف بالقرى المبللة وهى فرقص وسرسنا والسعيدية.

وأضاف “عبد الجليل” أن مشروع الصرف الصحي بقرية السعيدية كان متوقفًا منذ 2011 بسبب عدم توافر الاعتمادات المالية اللازمة وبعد توفير أوجة الدعم المالي اللازم تم طرح استكمال مشروعات الصرف الصحي بالقرية والتى تم الانتهاء منه فى وقت قياسى تكاتف وتضافر فيه جهود الجميع حيث يتكون المشروع من محطة رفع تبلغ طاقتها الاستيعابية نحو 7 آلاف متر مكعب وخط طرد بطول 7ك وشبكة انحدار 2.5 كيلو طولى.

وأكد المهندس محمد عبدالجليل النجار رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب أنه طبقا للخطة الدورية الموضوعه لتطهير وغسيل وتعقيم محطات تنقية مياه الشرب الرئيسيه من أجل تجويد الخدمات المقدمة وتوفير مياه الشرب مطابقة للمواصفات القياسية والصحية المصرح بها قام قطاع المعامل وقطاع المياه والتشغيل والصيانة بتنفيذ أعمال التطهير والتعقيم والغسيل للبيارات والأحواض والخزانات داخل محطة تنقية مياه الشرب قحافة وكذلك بعض مروبات ومروقات محطات العزب الجديدة والعزب القديمة .