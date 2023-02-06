بعد الهبوط الأرضى.. خطة حماية عاجلة لشاطئ سيدى بشر بالإسكندرية

أعلنت وزارة الموارد المائية والري عن تنفيذ حماية عاجلة لمنطقة حدوث هبوط برصيف طريق الكورنيش بمدينة الإسكندرية لمسافة ٢٠ مترًا أمام شاطئ سيدى بشر، والناتج عن الأمواج العاتية المصاحبة لنوة الكرم.

كما أوضحت الوزارة أنه تم إصلاح الهبوط الحادث بالرصيف، كما تم التنسيق مع جميع قيادات محافظة الإسكندرية وإدارة مرور الإسكندرية لتسهيل تنفيذ أعمال الحماية العاجلة وحركة سيارات نقل الأحجار والخرسانة.

حماية الشواطئ

وأشارت إلى أنه تم الانتهاء من تنفيذ الحماية العاجلة بإنزال كمية من الأحجار أعقبها صب كمية من الخرسانة العادية لسد أى فجوات يمكن أن تنفذ من خلالها مياه البحر، وجارٍ تنفيذ أعمال حماية إضافية باستخدام كتل خرسانية زنة ٥ أطنان لاستكمال أعمال الحماية بالكامل فى المنطقة المذكورة.