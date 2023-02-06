المحترف الغاني ومدربه تحت الأنقاض.. من هو كريستيان آتسو؟

كشفت تقارير صحفية، أنَّ فرق الإنقاذ والطوارئ التركية تواصل جهودها حتى الأن، لإخراج الغاني كريستيان أتسو لاعب فريق هاتاي سبور من تحت أنقاض مبنى مدمر، نتيجة الزلزال الذي ضرب جنوب تركيا فجر اليوم الإثنين.

ووفقًا لصحيفة "ستار" التركية، فإن فرق الإنقاذ تحاول الوصول إلى النجم الغاني، بعدما حاصرته أنقاض الزلزال الذي بلغت قوته 7.7 درجة على مقياس ريختر، والذي يعد الأقوى منذ 40 عامًا.

وذكرت التقارير أن فرق الإنقاذ تحاول العثور على تانر سافوت المدير الرياضي لهاتي سبور العالق هو الآخر تحت أنقاض نفس المنزل، وأوضحت الصحف التركية أنه تم إنقاذ ثنائي الفريق بوراك أوكسوز وبيرتوج يلدريم وخرجا من تحت الأنقاض على قيد الحياة.

كما ذكرت الصحف التركية أن عضوين آخرين من الجهاز الفني للفريق تم إخراجهم من تحت الأنقاض على قيد الحياة، وهما أكرم أكشي أوغلو، وعثمان أتيس.

من هو الغاني كريستيان آتسو لاعب نادي هاتاي سبور التركي؟

هو لاعب كرة قدم غاني يبلغ من العمر 31 عامًا يلعب في نادي هاتي سبور بداية من الموسم الجاري قادمًا من نادي الرائد السعودي، ويلعب كجناح أيسر وانضم لمنتخب بلاده عام 2012.

سبق للاعب الغاني تمثيل عدة أندية أوروبية، منها بورتو وريو آفي، وتشيلسي، ونيوكاسل يونايتد، وبورنموث، ومالاجا، وإيفرتون، وفيتيسيه.

ولعب أتسو مع منتخب بلاده 60 مباراة دولية، سجل فيها 10 أهداف، وشارك في كأس العالم عام 2014، كما حل منتخبه وصيفًا في كأس الأمم الأفريقية لعام 2015، وفاز فيها بجائزة أفضل لاعب في البطولة، وهدف البطولة.

وأعلن الاتحاد التركي عبر حسابه الرسمي على الإنترنت عن تأجيل مباريات الدوري التركي الممتاز بسبب الزلزال، مع تسجيل المزيد من الوفيات وحالات الإصابة، واستمرار الهزات الأرضية على الأراضي التركية حتى الآن.

وقرر وزير الشباب والرياضة التركي، كاساب أوغلو، إيقاف النشاط الرياضي لأجل غير مسمى، وقال في تصريحات صحفية إنه بسبب الزلزال الذي ضرب البلاد تم الإعلان عن تأجيل جميع المباريات التي ستقام في الدوري الممتاز.