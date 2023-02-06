رفع 95 طن مخلفات خلال حملات نظافة وإنارة بقرى المنيا

كثفت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا، من حملات النظافة ورفع المخلفات والقمامة والتراكمات الصلبة والزراعية والأتربة بالتزامن مع أعمال إصلاح وصيانة وتركيب أعمدة وكشافات الإنارة بالقري التابعة لها وتمكنت من رفع 95 طن مخلفات ونقلها للمقلب العمومي بالظهير الصحراوي وصيانة 30 كشاف إنارة.

وقال اللواء هاني بدوي، رئيس مركز ومدينة المنيا أن قسم البيئه والاشغالات بالوحدة المحلية لقرية البرجاية قام برفع ٥٥ طنًا من التراكمات والمخلفات المتواجدة بالقرية ومن دماريس و الشوارع الرئيسية والفرعية ونقلها إلى المقلب العمومي بالظهير الصحراوي منعا لانتشار الأمراض والأوبئة وحفاظا على صحة وسلامة المواطنين وتم رفع الاشغالات المتواجدة بعزبة كامل عوض لتيسير الحركة المرورية بها.

كما قام قسم الانارة بصيانة و تركيب ٣٠ كشاف و تغيير الاسلاك الكهربائيه المتهالكة فتم شد اسلاك كهربائيه بطول ٢٦٠٠ متر بطريق مصر اسوان و الاسماعيليه وذلك لتوضيح الرؤية للمواطنين و تجنبا للحوادث.

وأضاف رئيس المركز والمدينة أن قسم البيئه بالوحدة المحلية لقرية بني أحمد الغربية واصل أعماله المكثفة حيث تم رفع ما يقرب من ٤٠ طن مخلفات وتراكمات موجوده بأماكن التجميع بشوارع القريه والقرى التوابع وبصفه مستمره ونقلها للمقلب العمومى بالظهير الصحراوى حفاظا على سلامة أرواح المواطنين والحد من انتشار الأمراض والأوبئة.

وأكد رئيس مركز ومدينة المنيا أن هذه الحملات والأعمال تأتي تنفيذا لتكليفات وتوجيهات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا مشيرا إلي أنه وجه رؤساء الأحياء والمجالس المحلية بضرورة الاهتمام بأعمال النظافة والانارة اليوميه و رفع الاشغالات التي تعوق حركة المرور تجنبا للحوادث ولتيسير الحركة المرورية للمواطنين.

وأوضح رئيس المركز والمدينة، أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا تكثف من حملات النظافة من خلال ورديات صباحية ومسائية تعمل علي مدار اليوم بشوارع أحياء المدينة ومداخل ونقاط التجمع وشوارع القري التابعة لها وتقوم برفع المخلفات والقمامة ونقلها أول بأول للمقالب العمومية بالظهير الصحراوي لتوفير بيئة صحية نظيفة والحفاظ علي المظهر الجمالي والحضاري لشوارع المدينة والقرى التابعة لها.