مصر في الصحف الدولية| أسرار مقبرة توت عنخ آمون وشكل الأهرامات قديما الأبرز

سلطت الصحف الدولية، خلال الساعات الماضية، الضوء على مقبرة توت عنخ آمون التي تحمل العديد من الأسرار الفرعونية، لافتة إلى أن الاكتشاف الجديد حول مقبرة توت عنخ أمون من حيث النظريات والأدلة الجديدة تؤكد أن قبره ربما لم يتخل بعد عن كل أسراره، كما تحدثت الصحف عن روعة وعظمة الاهرامات بالجيزة وسلطت الضوء عن كيف كان شكلها وكيف تم بناؤها، كما تحدثت الصحف عن معرض القاهرة الدولي مشيرة الى أن الكتب المترجمة تكتسب شعبية في معرض القاهرة الدولي للكتاب.

«إكسبريس»: مقبرة الملك توت عنخ آمون تحمل العديد من الأسرار

أكدت صحيفة «إكسبريس» البريطانية أن مقبرة الملك توت عنخ آمون لاتزال تحمل العديد من الأسرار، وأن الاكتشاف الجديد حولها يشير إلى أنه لم يتخل بعد عن كل أسراره.. أقرأ المزيد

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مصر الأصل.. قصة تربية الحمام على أسطح المنازل في الشرق الأوسط

سلطت صحيفة "جلوبال تايمز" الهندية، الضوء على تربية الحمام على أسطح المنازل في الشرق الأوسط، مشيرة الى ان غرف الحمام المتواجدة أعلي المنازل المعروفة بأسم "غية الحمام"، حيث هياكل خشبية شبيهة بالسقالات موجودة فوق بعض المباني، وتعد صناعة مصرية فنية تغير من واقع المدينة وشكلها.. أقرأ المزيد

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كيف كان شكل الأهرامات عند بنائها؟

أكدت مجلة "لايف ساينس" الأمريكية، أن أهرامات الجيزة واحدة من الأماكن الأكثر شهرة في العالم بل وأهمها عمقًا وتاريخاً، كما تعد واحدة من أجمل التحف المعمارية في التاريخ البشري، فهي واحدة من آخر عجائب الدنيا المتبقية في العالم القديم. .. أقرأ المزيد

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«شينخوا» الصينية تشيد بمعرض القاهرة الدولى للكتاب

قالت وكالة "شينخوا" الصينية، إن الكتب الصينية المترجمة تكتسب شعبية في معرض القاهرة الدولي للكتاب، وأشارت الوكالة الصينية، في تقريرها، إلى أن جناح الكتب المترجمة الصينية، المزين بفوانيس حمراء على الطراز الصيني، شهد إقبالًا كبيرًا من محبي الكتب في الدورة الـ54 من معرض القاهرة الدولي للكتاب..أقرا المزيد



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تقرير هندى: تزايد الطلب السياحى على مصر يعزز موسم السياحة الشتوى بالأقصر

قال صحيفة The Rahnuma الهندية إن تزايد الطلب السياحي على مصر يعزز موسم السياحة الشتوي في الأقصر، مضيفاً أن مصر تشهد رواجًا في معدلات الإقبال على حجوزات الموسم الشتوي بمختلف المناطق والوجهات السياحية خاصة في مدينة الأقصر، حيث ساعدت الرحلات الخاصة ليوم واحد على تعزيز السياحة في محافظة الأقصر في جنوب مصر خلال فصل الشتاء الحالي.. أقرأ المزيد



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أقدم من توت عنخ آمون بألف عام.. مجلة دولية تشيد باكتشاف أقدم مومياء فى سقارة

أشادت مجلة "إنسايد إيديشن" الدولية، بالاكتشاف الأثري الأخير في سقارة بالعثور على أقدم مومياء غير ملكية تم اكتشافها على الإطلاق، وقالت إنها أقدم من الملك توت عنخ آمون بألف عام.. أقرأ المزيد

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