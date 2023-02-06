الإثنين 06 فبراير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

«شينخوا» الصينية تشيد بمعرض القاهرة الدولي للكتاب

الجناح الصيني فر
الجناح الصيني فر معرض الكتاب

قالت وكالة "شينخوا" الصينية، إن الكتب الصينية المترجمة تكتسب شعبية في أكبر معرض القاهرة الدولي للكتاب.

وأشارت الوكالة الصينية، في تقريرها، إلى أن جناح الكتب المترجمة الصينية، المزين بفوانيس حمراء على الطراز الصيني، شهد إقبالًا كبيرًا من محبي الكتب في الدورة 54 من معرض القاهرة الدولي للكتاب.

وعرض جناح مجموعة بيت الحكمة الثقافية، وهي دار نشر مخصصة للترجمة العربية للكتب الصينية وكذلك كتب ودورات تعلم اللغة الصينية، خلال المعرض حوالي 1000 كتاب باللغتين العربية والإنجليزية حول الثقافة والتاريخ الصيني. الأدب والاقتصاد وغيرها الكثير.

يتردد الزوار من مختلف الأعمار على جناح الكتب الصينية، حيث اختار بعض الآباء كتب أطفال لأطفالهم ، وانجذب بعض المراهقين والشباب إلى كتب عن الثقافة والتاريخ والتنمية الصينية.

كان عبد الرحمن إبراهيم، 18 عاما، طالب بالثانوية العامة، يقوم بجولة في الجناح لاختيار كتاب عن التاريخ الصيني.

وقال الطالب لشينخوا بأن "الصين تغلبت على الكثير من المشاكل عبر تاريخها بينما تظهر الحكمة الصينية في أدبهم وأفكارهم وفلسفتهم".

وشهد المعرض أيضًا حضور العديد من الطلاب المصريين الذين يتعلمون اللغة الصينية للحصول على الكتب والقواميس والمعاجم ذات الصلة للمساعدة في تحسين مهاراتهم اللغوية.

قالت نورا جمال ، طالبة في السنة الأولى في اللغة الصينية بجامعة عين شمس بالقاهرة:"لقد أعجبت كثيرا بالثقافة الصينية والشعب الصيني. فأنا أريد أن أتعلم المزيد عن الصين ، حضارة عريقة لها لغة وتاريخ وأدب وثقافة فريدة من نوعها.

وفي الوقت نفسه، فازت رواية صينية مترجمة إلى العربية للمترجمة رضوى إمبابي بجائزة أفضل كتاب للأطفال مترجمًا في المعرض.

وقال أحمد السعيد، الرئيس التنفيذي للمجموعة، إن التطور الهائل الذي تشهده الصين هو أحد أسباب تنامي شعبية الكتب الصينية.

وتابع:"نحن نغطي كل ما يتعلق بالصين للقراء العرب. نقدم الكتب المطبوعة والمسموعة والالكترونية على أشهر المنصات العربية ويحققون نجاحا كبيرا. لقد انتقلنا من مرحلة الترقية إلى مرحلة الشعبية". رئيس بيت الحكمة.

وقال محمد الفقي، رئيس الإدارة المركزية للتسويق بالهيئة العامة للكتاب (GEBO)، إن الجناح الصيني يشارك في المعرض بالعديد من عناوين الكتب الثرية التي تزداد كل عام في جهد ناجح للغاية لجلب ثقافات مصر والصين أقرب.

الثقافة الصينية التنمية الصينية الدورة 54 من معرض القاهرة الدولى للكتاب الشعب الصيني الطلاب المصريين القاهرة الدولي للكتاب

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