الإثنين 06 فبراير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

تقرير هندى: تزايد الطلب السياحى على مصر يعزز موسم السياحة الشتوى بالأقصر

معبد الكرنك
معبد الكرنك

قال صحيفة The Rahnuma  الهندية، إن تزايد الطلب السياحي على مصر يعزز موسم السياحة الشتوي في الاقصر.

وأضاف التقرير، لأن مصر تشهد رواجًا في معدلات الإقبال على حجوزات الموسم الشتوي بمختلف المناطق والوجهات السياحية خاصة في مدينة الأقصر، حيث ساعدت الرحلات الخاصة ليوم واحد على تعزيز السياحة في محافظة الأقصر في جنوب مصر خلال فصل الشتاء الحالي.

وساعدت الزيادة في أعداد حركة المرور باتجاه معبدي الكرنك والأقصر، ويستمر فصل الشتاء حتى أبريل، وكانت الظروف الجوية مثالية للتجول بين المعابد والمقابر القديمة في شرق وغرب الأقصر.


وأشار التقرير، إلى أن رحلة اليوم واحد من الغردقة إلى الأقصر لتذوق المعالم الأثرية لعبت دورًا رئيسيًا في المساعدة على زيادة حركة السياحة إلى أماكن مثل مدينة طيبة التاريخية، ورحلة الأقصر من الغردقة تتم أيام الأحد والثلاثاء والخميس من كل أسبوع.


ويسافر السائحون إلى الأقصر لزيارة معابد الكرنك والأقصر في الشرق ، ثم يعبرون النيل لزيارة المعالم الأثرية الغربية ، بما في ذلك معبد الملكة حتشبسوت ، ومعبد الرمسيوم ، وتمثال ممنون ، ومدينة حبو ووادي الملوك.

وكانت رشحت صحيفة "التليجراف" مصر كوجهة "مثالية" لقضاء العطلة الشتوية هذا العام، داعية إلى زيارة البلاد والاستمتاع بما لديها من مقومات سياحية وأثرية مختلفة.

وذكرت الصحيفة، في تقرير على موقعها الإلكتروني، أن مصر مليئة بالكنوز القديمة، ونصحت بزيارة بعض المواقع الأثرية والسياحية التي تتميز بها البلاد، وعلى رأسها المتحف المصري بالتحرير، الذي يضم 120 ألف قطعة أثرية تشمل تماثيل ضخمة ومومياوات ملكية.

كما دعت الصحيفة إلى زيارة المعابد الأثرية التي تشتهر بها محافظة الأقصر، أو الذهاب في رحلة صغيرة على ضفاف نهر النيل، إلى جانب زيارة منتجعات البحر الأحمر والاستمتاع بدفء شمسها في فصل الشتاء وممارسة رياضة الغوص وسط الشعاب المرجانية .

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