أقدم من توت عنخ آمون بألف عام.. مجلة دولية تشيد باكتشاف أقدم مومياء فى سقارة

أشادت مجلة "إنسايد إيديشن" الدولية، بالاكتشاف الأثري الأخير في سقارة بالعثور على أقدم مومياء غير ملكية تم اكتشافها على الإطلاق، وقالت إنها أقدم من الملك توت عنخ آمون بألف عام.

قالت المجلة إن المومياء رجل، يدعى “هيكاشيبس” والذي كان من الممكن أن يكون على قيد الحياة منذ أكثر من 4000 عام، وحدده الباحثون بفضل الكتابة الهيروغليفية.

وأضافت المجلة أن علماء الآثار اكتشفوا اكتشافًا رائدًا في مصر، فلقد عثروا على مومياء يعتقد أنها أقدم من الملك توت عنخ آمون بأكثر من 1000 عام، مما يجعلها أقدم مومياء غير ملكية تم اكتشافها على الإطلاق.

وقال الدكتور زاهي حواس، عالم الآثار الذي ساهم في الاكتشاف "وضعت رأسي بالداخل لأرى ما يمكن أن يكون بداخل التابوت، لأجد مومياء جميلة لرجل مغطاة بالكامل بطبقات من الذهب."

ويعتقد الباحثون أن هيكاشيبس كان من الممكن أن يكون مهمًا ، بسبب موقع دفنه في سقارة ، وهي مدينة قديمة بالقرب من الأقصر لم يكتشفها حواس وفريقه إلا مؤخرًا.

قال حواس: "تعتبر سقارة مكانًا مهمًا للغاية ، فهي تكشف عن العديد من الكنوز المهمة.

كما كشف فريق التنقيب عن مجموعة من التماثيل الجميلة بالحجم الطبيعي المنحوتة لتشبه الخدم والرجال والنساء والعائلات.

وتأتي الاكتشافات جزءا من مجموعة من مقابر الأسرة الخامسة والسادسة تم العثور عليها على بعد 19 ميلا جنوب القاهرة، والتي يأمل المسؤولون أن تنعش السياحة في المنطقة.

ويعد موقع سقارة جزءا من مقبرة مترامية الأطراف في مدينة ممفيس عاصمة مصر القديمة، والتي تضم أهرامات الجيزة الشهيرة والأهرامات الأصغر في أبو صير ودهشور وأبو رويش.

وتم تصنيف أنقاض ممفيس كموقع للتراث العالمي لليونسكو في السبعينيات.

وتم اكتشاف عمودين في الموقع، أحدهما به بقايا "هيكاشيبس" والآخر بعمق 30 قدما، ما أدى إلى ثلاثة مقابر أخرى والعديد من التماثيل.