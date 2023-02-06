سوريا تعلن انهيار وتصدع مواقع أثرية جراء الزلزال

أعلنت الحكومة السورية، عن سقوط أجزاء من الطاحونة العثمانية داخل قلعة حلب وحدوث تشقق وتصدع وسقوط لأجزاء من الأسوار الدفاعية الشمالية الشرقية.

وقالت المديرية العامة للآثار والمتاحف في سوريا، في بيان لها، أنه سقطت كذلك أجزاء كبيرة من قبة منارة الجامع الأيوبي" الواقع داخل القلعة، التي تضررت مداخلها وسقطت أجزاء من حجارتها "ومنها مدخل البرج الدفاعي المملوكي.

وفي محافظة حماة، كشف المسح الأولي الذي أجرته فرق الآثار عن تضرّر "بعض المباني داخل قلعة المرقب" الأثرية في مدينة بانياس، وسقوط أجزاء من حجارة الجدران وكتلة من برج دائري. كذلك، سقطت واجهات تاريخية في مدينة حماة.

وسقط جرف صخري في محيط قلعة قدموس في محافظة طرطوس، وانهارت مبان سكنية في حرم القلعة، ولا تزال فرق الآثار تقيم الأضرار، ولم تصلها معلومات دقيقة عما إذا كانت طالت أيضاً مدينة تدمر الأثرية.

جدير بالذكر، أنه قد ضرب تركيا وسوريا، فجر اليوم، زلزال بقوة 7.8 درجة، ما أسفر عن سقوط أكثر من 500 قتيل ودمّر العديد من المباني.

وفي سوريا قتل 237 شخصا على الأقل نتيجة الزلزال الذي يقع مركزه في جنوب شرق تركيا، وفق ما ذكرت وزارة الصحة.

ويقع مركز الزلزال في منطقة بازارجيك في محافظة كهرمان مرعش التركية (جنوب شرق).

وتُعدّ هذه الهزّة الأكبر في تركيا منذ زلزال 17 أغسطس 1999 الذي تسبّب في مقتل 17 ألف شخص، بينهم ألف في إسطنبول، و تقع تركيا في منطقة تشهد نشاطًا زلزاليًا هو من بين الأعلى في العالم.